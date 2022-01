Wielkie pożary lasów. Rząd ogłasza alarm w całym kraju [FOTO/VIDEO]

Jak podało argentyńskie ministerstwo środowiska, jeden z pożarów na terenie prowincji Rio Negro ogarnął w ciągu ostatnich dwóch tygodni 6 tys. hektarów lasów. Skierowano tam 62 jednostki straży pożarnej i samoloty gaśnicze.

Według niedzielnych doniesień argentyńskiej telewizji, „podejmowane są skuteczne próby” opanowania pożarów w Ziemi Ognistej na południu kraju oraz trwa gaszenie pożarów lasów w czterech innych prowincjach. Zdołano – według komunikatów rządowych – „ograniczyć pożary leśne” również na północnym wschodzie kraju – w prowincji Corrientes oraz na północy – w prowincji Misiones.

Straż pożarna interweniowała co najmniej 30-krotnie w Mar del Plata, nadmorskiej siedzibie centralnych urzędów kraju, gdzie upały dochodziły w ostatnich dniach do prawie 42 stopni Celsjusza.

Jak informowały w niedzielę argentyńskie stacje telewizyjne, 95 proc. pożarów lasów było następstwem ”działalności człowieka”. W wielu komentarzach dotyczących klęski pożarów podkreśla się, że wprawdzie została ona bezpośrednio spowodowana przez anomalie pogodowe, to jej rozmiary pogłębiły w wielkim stopniu działania ludzi, głównie wypalanie lasów w celu przygotowania terenów pod pastwiska oraz zwykła nieostrożność.

Służbom miejskim Buenos Aires udało się w ciągu ostatnich 48 godzin przywrócić w znacznym stopniu dostawy energii elektrycznej, które zostały przerwane w mieście wskutek awarii sieci przeciążonej w upały. Jednak w niedzielę nadal niemal 100 tysięcy spośród 5,3 mln mieszkańców stolicy Argentyny pozostawało bez prądu.

Fire in Patagonia.

Smoke and flames from a huge forest fire are seen near Paraje Villegas in Rio Negro, Argentina

📸 Francisco Ramos Mejia pic.twitter.com/kIyBLOng3V

— AFP News Agency (@AFP) January 14, 2022