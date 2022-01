Grożą śmiercią sanitarystom. Radni zapowiadają zawiadomienie prokuratury

Rada Miasta Białystok przyjęła w poniedziałek stanowisko, w którym potępia wszelkie przejawy tzw. mowy nienawiści pojawiające się w debacie publicznej. To reakcja na incydent z manifestacji przeciwników przymusowych szczepień przeciw COVID-19, gdzie mówiono o „wyroku śmierci” wobec prezydenta Białegostoku.

Prezydent Tadeusz Truskolaski zapowiedział złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa gróźb karalnych.

W zorganizowanej w sobotę w Białymstoku manifestacji uczestniczyło – według policyjnych danych – ok. 400 osób. Wśród transparentów pojawił się jeden o treści: „Wyrok: kara śmierci!!! Twórcom i wykonawcom reżimu sanitarnego”.

Jedna z uczestniczek, podająca się za reprezentantkę „Podlaskiego Trybunału Sprawiedliwości” mówiła, że takie trybunały tworzone są w całej Polsce i wydają one wyroki na – jak mówiła – „twórców sanitarnych”. Mówiła, że taki wyrok wydano też wobec prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i zapowiedziała, że zaniesie mu ten wyrok po manifestacji; chodziło o adres prywatny, nie magistrat.

Relacjonując to wydarzenie lokalne media uwypukliły wątek „wyroków śmierci”. Publikowano też m.in. zdjęcie „wyroku”, na którym można przeczytać, że został on wydany w imieniu RP, za „propagowanie segregacji sanitarnej, łamanie podstawowych praw mieszkańców i uczestnictwo w zorganizowanej, zbrojnej grupie przestępczej”. Kara – jak można było przeczytać – to m.in. konfiskata mienia, zakaz pełnienia funkcji publicznych a także kara śmierci, która ma być wykonana „w sposób humanitarny”.

– Rada Miasta Białystok potępia wszelkie przejawy mowy nienawiści pojawiające się w debacie publicznej. Uznając prawo do wyrażania sprzeciwu oraz różnych poglądów podczas demonstracji i protestów, jednocześnie wskazuje na konieczność zachowania standardów i poszanowania wszelkich praw – głosi stanowisko przyjęte podczas poniedziałkowej sesji rady, z inicjatywy przewodniczącego rady Łukasza Prokoryma (KO).

Za jego przyjęciem było dwudziestu radnych, pięć osób wstrzymało się od głosu, a trzy nie wzięły udziału w głosowaniu.

Radni w stanowisku uznali za bardzo niebezpieczny incydent, do którego doszło podczas sobotniej demonstracji w Białymstoku. „Takie zachowania mogą wprost prowadzić do aktów przemocy. Słowa o wydaniu wyroku śmierci na prezydenta Tadeusza Truskolaskiego są niedopuszczalne. Nie możemy takiego zachowania traktować jako debaty publicznej. Tragiczna śmierć śp. Pawła Adamowicza pokazuje do czego może doprowadzić takie bezprawie” – głosi stanowisko.

Radni zaapelowali w nim do władz państwowych – premiera oraz prokuratora generalnego – o „podjęcie działań zmierzających do ukarania sprawców tych bardzo karygodnych gróźb”.

Treść stanowiska podzieliła radnych, m.in. chodziło o nazwiska premiera i prokuratora generalnego (ostatecznie w treści znalazły się tylko funkcje, nie nazwiska). Jeszcze przed włączeniem projektu do porządku obrad radny Maciej Biernacki (Polska 2050) pytał, czy w ogóle konieczne jest przyjęcie stanowiska i nadawanie większego rozgłosu – jak to ujął – „bredniom wyrażanym przez bandę oszołomów”.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent Truskolaski użył określenia „pseudo wyrok śmierci” i zapowiedział, że złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa gróźb karalnych; poinformował też, że skierował listy otwarte do premiera i ministra sprawiedliwości.

Powiedział, że ta groźba to efekt poparcia przez niego i rozpropagowania wśród prezydentów miast należących do Unii Metropolii Polskich jednego ze stanowisk Rady Medycznej przy premierze. – Budzi ogromny niepokój fakt debaty publicznej, która upadła tak nisko – mówił. W jego ocenie, większość parlamentarna „ulega szantażom” środowisk przeciwnych przymusowym szczepieniom.

– Ci szantażyści „poczuli wiatr w żagle”, zobaczyli że są bezkarni, że tak naprawdę rządzą Polską, że bez nich najprawdopodobniej upadłby rząd, że posuwają się do tego typu gróźb – grzmiał prezydent Białegostoku.

– Autorytety medyczne z całego świata (…) oczywiście potwierdzają skuteczność szczepionek. I tu nagle okazuje się, że pewna grupa – nie wiem jak liczna w kraju, ale na pewno bardzo hałaśliwa i dobrze zorganizowana – neguje te niepodważalne osiągnięcia nauki i możliwość ratowania życia Polaków – twierdził Truskolaski.

Mówił o zuchwałości osób, które taki „wyrok” w sobotę zaprezentowały; zwracał uwagę, że działo się to „w biały dzień”, publicznie, w centrum miasta.

Obecny na tej konferencji prasowej prof. Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, a do niedawna członek Rady Medycznej przy premierze mówił, że informacja o groźbach „zmroziła” go.

– To zaczyna przypominać karty z najczarniejszej historii ludzkości (…) Jeżeli nie zostaną podjęte bardzo ostre działania policji, ja będę bardzo zdumiony. Obserwujemy taką eskalację, od drobnych zdarzeń (…), przy akceptacji, tolerancji (…) . Naprawdę może dojść do tragedii – powiedział.

Dodał, że apel Rady Medycznej z listopada 2021 roku, który prawdopodobnie stał się podstawą sobotniego incydentu, zawierał propozycje działań przeciwepidemicznych. Jak mówił, to działania obecnie stosowane w całej Europie. – A z których nasz rząd nie wykorzystał praktycznie żadnej – powiedział prof. Flisiak.

