Jest szansa na odwołanie ministra Adama Niedzielskiego

Portal „Wirtualna Polska” donosi, że opozycja może chcieć spróbować odwołać wspólnymi siłami i ponad podziałami ministra Adama Niedzielskiego.

Możliwe, że już niedługo minister Adam Niedzielski zostanie odwołany głosami najbardziej egzotycznej koalicji jaką widział Sejm tej kadencji.

Koalicjantów do zdymisjonowania ministra zdrowia ma ponoć szukać Lewica. Posłowie tego stronnictwa obwiniają pisowskiego ministra za niezdymisjonowanie małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, zgony covidowe, dymisje 13 członków Rady Medycznej i zbyt opieszałe wprowadzania obostrzeń, które, zdaniem Lewicy, służą walce z tzw. pandemią.

Wszystko to bzdury, ale sama inicjatywa może zostać wykorzystana przez stronnictwo, które wobec Niedzielskiego ma zupełnie odwrotne zastrzeżenia. Wniosek o usunięcie ministra mogłaby poprzeć Konfederacja, która z kolei zarzuca ministrowi poparcie dla segregacji sanitarnej i obwinia go za działania ograniczające wolność.

Za ministrem Niedzielskim nie przepadają także posłowie z samego PiS-u – tacy jak np. Anna Siarkowska, choć ona, według „WP”, chciałaby, aby szef resortu zdrowia sam odszedł.

Jedynym problemem w odwołaniu ministra może być arogancka postawa polityków z Platformy Obywatelskiej. Nie wyrażają oni chęci współpracy z niektórymi grupami.

– Na pewno nie będziemy negocjować z antyszczepionkowcami. Większość dla odwołania Niedzielskiego może znaleźć się przypadkowo, ale wspólne głosowanie z Konfederacją czy jawnymi przeciwnikami szczepień będzie pyrrusowym zwycięstwem – twierdzi poseł PO w rozmowie z „Wirtualną Polską”.

Zresztą politycy PO-KO to na opozycji najmniej chętna grupa do odwołania Niedzielskiego.

– Oczywiście, jeżeli wniosek zostanie złożony, zagłosujemy za odwołaniem Adama Niedzielskiego, ale mamy świadomość, że on przynajmniej deklaruje konieczność podjęcia bardziej stanowczych działań, lecz jest lekceważony. Odpowiedzialność za to ponoszą premier i kierownictwo PiS – mówi WP jeden z posłów PO.



– Istnieje ryzyko, że kolejny minister będzie jeszcze gorszy. Niedzielskiemu nie można zarzucić, że świadomie łasi się do antyszczepionkowców – dodaje inny poseł Koalicji Obywatelskiej.

Źródło: WP