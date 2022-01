Rekordowe protesty na Malcie. Przodownicy szprycowania przeciwko segregacji sanitarnej. „Moje ciało nie należy do państwa”

Na Malcie odbył się w niedzielę największy od początku mniemanej pandemii Covid-19 w tym kraju protest przeciw segregacji sanitarnej. Informację podał dziennik „Times of Malta”. Ulicami Valletty, stolicy kraju, przeszło kilkuset przeciwników certyfikatów covidowych, które od poniedziałku stają się obowiązkowe przy wejściu do miejsc użyteczności publicznej.

Jak informuje portal gazety w liczącej nieco ponad pół miliona mieszkańców Malcie w poniedziałek wchodzą w życie nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Aby wejść do większości miejsc publicznych, takich jak restauracje, bary, kluby nocne, kina, czy siłownie, potrzebny będzie tzw. certyfikat COVID.

Minister zdrowia Chris Fearne bronił nowych restrykcji twierdząc, że są one niezbędne, by chronić mieszkańców przed Omikronem, który odpowiada na Malcie już za 90 proc. wszystkich nowych zakażeń koronawirusem.

Maltański resort zdrowia przekazał w niedzielę, że niemal trzy czwarte wszystkich dorosłych mieszkańców wyspy przyjęło już dawkę przypominającą, co stawia kraj w czołówce najlepiej zaszczepionych państw UE. Wcześniej, pod koniec sierpnia tamtejszy resort zdrowia informował o „światowym rekordzie”. Malta była bowiem pierwszym krajem, w którym zaszprycowano 90 proc. ludności powyżej 12. roku życia.

„Według danych Ministerstwa Zdrowia Malty szczepienia zakończyło 410 tys. z około pół miliona mieszkańców” – donosił medonet.pl. Według ówczesnej mądrości etapu pełne zaszczepienie oznaczało przyjęcie dwóch dawek preparatu.

Niedzielny protest zorganizowany był przez grupę małych partii politycznych, jednak nowe regulacje krytykowała także główna siła opozycyjna w parlamencie – Partia Nacjonalistyczna. Na banerach niesionych przez manifestantów przeczytać można było m.in. hasła: „Wolność”, „Precz z certyfikatem”, „Czy naprawdę chodzi o zdrowie?”, „Szczepionka to trucizna”, „Moje ciało nie należy do państwa” – relacjonuje Reuters.

Jak wskazuje „Times of Malta”, niektórzy ze zgromadzonych posuwali się do stwierdzeń, że program szczepień to „ludobójstwo”. Większość protestujących podczas całej demonstracji nosiła maski – podały media. Policja pilnowała zaś tych, którzy tego nie robili.

Według danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa Malta znajduje się wśród ścisłej czołówki państw o najwyższym poziomie wyszczepienia przeciw Covid-19. Do soboty co najmniej pierwszą dawkę preparatu przeciw koronawirusowi przyjęło tam 92 proc. populacji, a w pełni zaszczepione było 89 proc. ludności.

Źródła: PAP/eng.majalla.com/