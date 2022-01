Tomasz Sommer: Manifest antykomunistyczny

Parafrazując Michaiła Bakunina oraz Janusza Szpotańskiego, komunizm to małżeństwo gwałtu z grabieżą i łupiestwem podlane sosem gęgania o sprawiedliwości. Rozwijając tę myśl: schemat działania komunizmu polega na zauważeniu jakiegoś zróżnicowania, uznania go za niesprawiedliwe i mordowania oraz grabienia pod pretekstem zwalczania tej, najczęściej nieistniejącej niesprawiedliwości.

Owszem, czasem z dostrzeżonej różnicy jakaś niesprawiedliwość rzeczywiście wypływa, ale przecież nigdy nie usprawiedliwia ona poziomu gwałtu i rabunku, jaki w jej imieniu jest potem uruchamiany. Bo komunistom w gruncie rzeczy chodzi nie o to, by niesprawiedliwość zlikwidować, tylko by wykorzystując ją, dojść do totalitarnej władzy, którą będzie można legitymizować tą niesprawiedliwością.

Powyższy schemat pokazuje, że komunizm tak naprawdę nie jest wynalazkiem Karola Marksa i pokrewnych mu działaczy, lecz stanowi uniwersalny schemat usprawiedliwiania antywolności. I nie trzeba żadnych robotników, rzekomo wyzyskiwanych przez kapitalistów, by w oparciu o komunizm walczyć o władzę.

Bogusław Wolniewicz tę samą myśl wyraził, pisząc że komunizm nigdy nie ginie, tylko mutuje. i jak u smoka w miejsce uciętej głowy odrastają mu zaraz nowe, o jeszcze straszniejszym obliczu.

Dla nas najważniejsze jest oczywiście rozpoznanie, czym komunizm jest dzisiaj. Bo nie miejmy wątpliwości, że właśnie mamy do czynienia z jego gwałtowną recydywą. Jaki może być koniec tej recydywy, jeśli tych złoczyńców, którzy chcą go przywrócić, nie powstrzymamy – nie trzeba się domyślać, bo to doskonale wiemy.

Komunizm zawsze kończy się masowymi mordami i doprowadzeniem do skrajnego ubóstwa tych, którym uda się ujść z życiem.

Właśnie dlatego szykujemy wydanie książki pod znamiennym tytułem „Manifest antykomunistyczny” Łukasza Winiarskiego, czyli znanego z naszych łamów oraz z jego własnej strony internetowej Razprozaka.

W książce tej w kompleksowy sposób pokazujemy, jak wyglądają obecne inkarnacje komunizmu. Autor, Razprozak, sportretował je szczegółowo i dogłębnie, pokazując skalę zagrożenia, ale jednocześnie wskazując, że ciągle tego potwora można pokonać.

Bo walka o wolność tak naprawdę nigdy nie ustaje – tak samo jak ataki na wolność ze strony komunistów z różnych epok. I jeszcze jedno. W „najwyższym czasiE!” debiutował

30 lat temu Rafał Ziemkiewicz. Jestem przekonany, że Razprozak to talent podobnej skali.

Mam nadzieję, że co najmniej powtórzy on pisarską karierę Rafała. A teraz polecam wszystkim nabycie jego debiutanckiej książki w przedsprzedaży w naszym sklepie za promocyjną cenę 49 zł. Zapewniam, że jej lektura robi piorunujące wrażenie. Wysyłka w połowie lutego.

