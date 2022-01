TYLKO U NAS. Sławomir Mentzen: Prognoza na 2022 rok. Co nas czeka?

Mijający rok do wesołych nie należał. Zwolennicy Nowej Normalności i Wielkiego Resetu skutecznie dewastowali – delikatnie rzecz ujmując – nasze codzienne życie.

Czy w nowym roku covidowe szaleństwo wciąż będzie zarażać umysły i izolować zdrowy rozsądek? Jak szybko tzw. Polski Ład wydrenuje nasze portfele? Czy dojdzie do jakiegoś przełomu w polskiej i międzynarodowej polityce?

O to, co się (nie)wydarzy, zapytaliśmy osoby dobrze Państwu znane i cenione.

Sławomir Mentzen:

Spodziewam się dalszego wzrostu inflacji, zwłaszcza na początku 2022 roku. Wiemy już, że wzrosną ceny energii, gazu i prądu, stąd muszą wzrosnąć wszystkie inne. To doprowadzi do dalszego wzrostu stóp procentowych.

W wyniku tego Polacy będą musieli zmierzyć się z jednej strony ze wzrostem kosztów życia podyktowanym wzrostem cen energii, a z drugiej strony wzrostem kosztów rat kredytowych wraz ze wzrostami stóp procentowych.

To na pewno nastąpi w pierwszej połowie 2022 roku. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co będzie później. Nie ośmielę się prognozować, zwłaszcza w tak niepewnej sytuacji.

Jeżeli chodzi o życie polityczne, mogę jedynie powiedzieć, że nikt nic nie wie. Nie wiemy, czy będziemy mieli wcześniejsze wybory. Nie wiemy, w którym kierunku pójdzie pandemia. Czy na Omikronie zakończy się walka z wirusem.

Podsumowując, jestem pewien co do inflacji. Co do reszty, nikt nie wie, co się wydarzy – i tu nie mam żadnych przewidywań.

