Andrusiewicz: kto się cieszy z odejścia członków Rady Medycznej, ten cieszy się ze zgonów

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej skomentował odejście członków Rady Medycznej. Pisowski polityk użył co najmniej kontrowersyjnego stwierdzenia.

– Jeżeli ktokolwiek się cieszy z odejścia członków Rady Medycznej, to trochę tak, jakby się cieszył z powodu ilości zgonów, które mamy w Polsce. Bo jeżeli ktokolwiek w naszym kraju prezentuje politykę rozumu, można by rzec, i mówi o tym, jak ważne jest szczepienie i prezentuje dodatkowo te dane, 76 procent zgonów to osoby niezaszczepione, to jeżeli ktoś się cieszy z takiej, a nie innej decyzji, to poniekąd tak jakby cieszył się z tego, że osoby się nie szczepią, ponieważ głoszone są takie, a nie inne tezy – stwierdził Wojciech Andrusiewicz na briefingu prasowym.

Poza tym rzecznik pisowskiego Ministerstwa Zdrowia poinformował podczas konferencji prasowej, że na przełomie stycznia i lutego ruszą szczepienia trzecią dawką dla dzieci.

Dokładnie powiedział, że „liczymy, że na przełomie stycznia i lutego te szczepienia trzecia dawką będą mogły ruszyć”.