Chwile grozy w Warszawie. Metro nagle stanęło. Zarządzono ewakuację pasażerów

Chwile grozy przeżyli pasażerowie metra w Warszawie. W stolicy ni stąd, ni zowąd wysiadł prąd, stanęły pociągi i zarządzono ewakuację ludzi spod ziemi.

Do awarii prądu w Warszawie doszło w poniedziałek wieczorem. Pomiędzy stacją Stokłosy i Imielin utknął pociąg wypełniony pasażerami. Wezwano straż pożarna, by ewakuowała pasażerów.

„Zanik napięcia w tunelu metra w rejonie stacji Stokłosy. Pięć zastępów pomaga służbom w ewakuacji pasażerów znajdujących się w składzie” – poinformował serwis remiza.pl.

Na wszelki wypadek wezwano także ratowników medycznych. Ostatecznie udało się uruchomić zasilanie awaryjne, dotoczyć pociąg metra do stacji Imielin i pasażerowie samodzielnie wyszli spod ziemi. Co się jednak najedli strachu, to ich.

Coś złego wydarzyło się na stacji metro Imielin. Stacja zamknięta. Na miejscu ratownicy, policja, straż pożarna pic.twitter.com/tiZx9w3DbR — MrTorden (@MrTorden) January 17, 2022

Warszawski Transport Publiczny wydał komunikat, w którym poinformował, że metro kursuje na skróconej linii – od Młocin do Wilanowskiej. Pomiędzy stacjami Wilanowska a Kabaty uruchomiono autobusową komunikację zastępczą.

Awarię prądu udało się naprawić po około pół godzinie – wówczas metro wznowiło regularne kursy na całej pierwszej linii.