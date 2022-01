Polacy ufają Matuszowi Morawieckiemu?

Tak przynajmniej wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Premier Morawiecki znalazł się w nim z największym zaufaniem Polaków, a tuż za nim plasują się Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. Fatalnie wypadli Szymon Hołownia i Donald Tusk. Największy wzrost notowań ma jednak Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Morawiecki jest na pierwszym miejscu tego rankingu. Ufa mu 37,6 proc. badanych. To wzrost o 0,2 pkt proc. w porównaniu do badania z grudnia ub. roku.

Na drugim miejscu z wynikiem 36,8 proc. zaufania (-1,1 pkt proc.) uplasował się dotychczasowy lider Rafał Trzaskowski.

Trzecie miejsce na podium zajmuje prezydent Andrzej Duda (ufa mu 35,7 proc. respondentów, ale to -2,1 pkt proc. i jest to najsłabszy jego wynik od blisko czterech lat).

Zaraz za podium, na czwartym miejscu styczniowego rankingu znalazł się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (pozytywnie oceniany przez 32,9 proc. badanych). Dopiero za nim są Szymon Hołownia z zaufaniem na poziomie 30,6 proc. (-3,8 pkt proc.) i Donald Tusk, któremu ufa 29 proc. badanych (-3,7 pkt proc.).

Obydwaj politycy mają w tym miesiącu największe spadki zaufania. Dla Hołowni to najgorszy rezultat od września (wówczas 30,2 proc.). W przypadku Tuska to powrót do poziomu z marca ub.r. (27,8 proc.).

Na dalszych miejscach są: Jacek Sasin — 24,7 proc. (+2,7 pkt proc.), Zbigniew Ziobro — 23,2 proc. (+1,1 pkt proc.), Krzysztof Bosak — 21,7 proc. (+6,2 pkt proc.), Adam Niedzielski — 21,2 proc. (-2,8 pkt proc.), Piotr Gliński — 18,6 proc. (+0,8 pkt proc.), Paweł Kukiz — 18,1 proc. (-0,6 pkt proc.) oraz Przemysław Czarnek — 16,7 proc. (+0,4 pkt proc.).

Krzysztof Bosak notuje najwyższy wzrost zaufania w tym miesiącu. Były kandydat Konfederacji na prezydenta ostatni raz miał tak dobre notowania w październiku 2020 r. (wówczas 23,4 proc.).

Pierwszą dziesiątkę rankingu zaufania zamykają: wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński — 28,9 proc. (+2,4 pkt proc.), marszałek Senatu Tomasz Grodzki — 27,8 proc. (+2,8 pkt proc.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek — 26,5 proc. (+2,2 pkt proc.) oraz jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń — 25,1 proc. (+1,1 pkt proc.).

W sondażu IBRiS najmniejszym zaufaniem Polacy obdarzali ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę (65,3 proc.), ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka (62,1 proc.) oraz lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego (61,6 proc.). Najwięcej negatywnych ocen przybyło Robertowi Biedroniowi, któremu nie ufa obecnie 50,5 proc. badanych.

Badanie dotyczyło także „obojętności” wobec polityków. I tu wygrał lider Polski 2050 Szymon Hołownia (28,7 pkt proc.), wyprzedzając równie „ekspresyjnego” szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza (28,1 pkt proc.). „Obojętnym” dla badanych okazał się także poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (24,4 pkt proc.).

Okazało się także, że najmniej rozpoznawalni w polskiej polityce są minister kultury Piotr Gliński (nie kojarzy go 22,3 proc. badanych), minister zdrowia Adam Niedzielski (19,3 proc.) oraz marszałek Sejmu Elżbieta Witek (15,5 proc.).

