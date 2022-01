COVIDOWE SZALEŃSTWO. Władze chcą wybić dwa tysiące chomików. Ich zdaniem mogą roznosić Covid-19

Około 2000 chomików zostanie wybitych w Hongkongu w związku z obawami, że mogą roznosić koronawirusa – podaje we wtorek agencja Associated Press.

Akcja ma związek z potwierdzeniem w poniedziałek zakażenia wariantem Delta u pracownika jednego ze sklepów zoologicznych. Tego samego dnia koronawirus wykryto u części chomików sprzedawanych w tym sklepie. Według władz zakażone gryzonie pochodziły z importu z Holandii.

W Hongkongu wprowadzono dodatkowe środki ostrożności, mimo że władze przypomniały, że „nie ma dowodu” na to, że może dojść do transmisji koronawirusa ze zwierząt na ludzi.

Klienci sklepu, w którym wykryto zakażenia u chomików, zostaną poddani obowiązkowej kwarantannie, jeśli zakupili chomika po 7 stycznia. Muszą także oddać swoje gryzonie.

Wszystkie sklepy zoologiczne w Hongkongu, które sprzedają chomiki, mają zawiesić działalność. Każdy mieszkaniec, który kupił to zwierzę po 22 grudnia, zostanie poddany testom na obecność Covid-19 i zobowiązany do kwarantanny do czasu otrzymania negatywnego wyniku.

Władze Hongkongu dodały, że sprzedaż i import gryzoni do miasta zostaną wstrzymane.

