Niesamowite narodziny. Trójokie ciele przyciągnęło tłumy. Ludzie przynosili mu dary

Cielę urodziło się z dodatkowym okiem na czole i czterema nozdrzami, wywołując szał wśród mieszkańców. Niektórzy mieszkańcy wioski twierdzą, że trójokie cielę jest reinkarnacją Śiwy, boga posiadającego trzecie oko.

Jak się okazuje również wielu ludzi z pobliskich wiosek uwierzyło, że krowa jest ponownym narodzeniem Śiwy i przyjechało, by oddać jej cześć. Z porównaniem do hinduskiego boga nie zgodził się jednak lekarz weterynarii.

Cielę urodzone 14 stycznia, przyciągnęło tłumy ludzi, którzy zgodnie z obyczajem miejscowej kultury ofiarowali mu kadzidełka, kokosy i pieniądze.

Niektórzy twierdzą, że czas narodzin cielęcia, które przyszło na świat akurat w momencie rozpoczęcia hinduskiego święta zbiorów Makar Sankranti nie jest przypadkowy.

Narodziny bydlęcia spodobały się mieszkańcom, którzy uważają, że przybycie cielaka ma znaczenie religijne. – Nigdy nie widziałem żadnej trójokiej istoty. Tylko Pan Śiwa to posiadał. Jest to boski cud. Wcielenie samego Pana – powiedział indyjskiej agencji informacyjnej ANI, mieszkaniec wsi Neelkumar Verma.

Zaskoczony był także jego właściciel, Neeraj Chandel, który powiedział, iż początkowo myśleli, że cielę zostało zranione. – Myśleliśmy, że cielę było ranne w głowę. Ale kiedy sprawdziliśmy to latarką byliśmy zaskoczeni – dodał. – Jego nos również ma cztery dziurki zamiast dwóch. Jego ogon również wygląda jak zapleciony.

Lekarz weterynarri, Kamlesh Chaudhary, powiedział, że takie przypadki nie powinny być uważane za cudowne, ponieważ takie rzeczy zdarzają się z powodu nieprawidłowego rozwoju embrionu.

In #Chhattisgarh, a calf is born with three eyes and the villagers are calling it avatar of God pic.twitter.com/Zrt2CHLebK

— editorji (@editorji) January 17, 2022