Zaszprycowana pod korek Wielka Brytania notuje najwięcej zgonów na Covid-19 od lutego

Mimo intensywnej kampanii szczepień, w ciągu doby w Wielkiej Brytanii stwierdzono 438 zgonów z powodu Covid-19, co jest najwyższą liczbą od końca lutego 2021 r. Ponieważ jednak przyrost zakażeń jest coraz wolniejszy, władze optymistycznie oceniają perspektywę zniesienia restrykcji covidowych.

Podany we wtorek bilans nowych zgonów jest pierwszym przypadkiem od 24 lutego 2021 r., by dobowa liczba przekroczyła 400. To także wyraźny wzrost w stosunku do ubiegłego wtorku – o 59, a łączna statystyka zgonów za ostatnie siedem dni – 1904 – jest o prawie 15 procent wyższa niż była w poprzednich siedmiu dniach.

Nadal spada natomiast liczba nowych zakażeń. Podany we wtorek bilans – 94,4 tys. – jest wprawdzie wyższy niż był w trzech poprzednich dniach, jednak jest to o ponad 26 tys. mniej niż było w poprzedni wtorek. A łącznie w ciągu ostatnich siedmiu dni wykryto 674 tys. zakażeń – o 39 procent mniej niż było w poprzednich siedmiu dniach.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii stwierdzono 15,4 mln zakażeń, z powodu których zmarło 152 513 osób.

Szprycowanie w Wielkiej Brytanii

Rekord zakażeń odnotowano w Wielkiej Brytanii mimo intensywnej kampanii szczepień. Według danych co najmniej jedną dawkę szprycy przyjęło już blisko 91 procent Brytyjczyków powyżej 12 roku życia.

Ponad 83.4 procent Brytyjczyków powyżej 12 roku życia przyjęło już dwie dawki szprycy przeciw COVID-19, a tzw. dawkę przypominającą przyjęło ponad 63.5 procent.

Źródło: PAP/NCzas