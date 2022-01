Do fryzjera tylko z przepustką Covid-19. Tak samo na odwiedziny w więzieniu

Od czwartku we Włoszech do fryzjera i salonu piękności oraz na rozmowę do więzienia można wejść tylko z przepustką Covid-19. Wymóg jej posiadania zostaje rozszerzony na dalsze sfery życia przed następnym zdecydowanym krokiem w ramach walki z pandemią, który wejdzie w życie 1 lutego.

Przez ostatnie dni pracownicy salonów zawiadamiali swoich klientów o nadchodzącej segregacji sanitarnej..

– Większość pracowników naszego sektora usług dobrze przyjęła ten krok, ponieważ pozwoli uniknąć zamknięcia salonów – powiedziała prezes stowarzyszenia branży estetycznej Perlita Vallasciani.

Jak zaznaczyła, także wielu klientów aprobuje nowe przepisy twierdząc, że gwarantują większe bezpieczeństwo.

Podobne opinie wyrazili w rozmowie z mediami właściciele zakładów fryzjerskich z Rzymu. Odnotowali, że przeciwnych temu wymogowi jest około 10 procent ich klientów.

Wymóg Green Pass, wystawionego na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu ma obowiązywać w tym sektorze usług do końca marca, a kary za jego brak wynoszą od 400 do 1000 euro.

Przepustkę covidową musi mieć też każdy, kto wchodzi na wizytę do więzienia.

Wymóg tego certyfikatu zostanie dalej rozszerzony 1 lutego, gdy tylko z nim będzie można wejść do banku, do większości sklepów niespożywczych i na pocztę.

W przypadku urzędów pocztowych ma być jeden wyjątek: bez Green Pass można będzie odebrać emeryturę lub rentę.

Rząd Mario Draghiego pracuje nad szczegółową listą punktów handlowych objętych wymogiem posiadania przepustki Covid-19 przez klientów.

Nie będzie potrzebna w sklepach spożywczych, supermarketach, w aptekach, u optyka, w kioskach z gazetami i na stacjach benzynowych.

Paszport covidowy jest obecnie stosowany we Włoszech na masową skalę i to w wersji wzmocnionej, to znaczy na podstawie szczepienia lub wyzdrowienia.

Wymagany jest w lokalach gastronomicznych, wszystkich środkach transportu, w placówkach kultury, obiektach sportowych, na imprezach zbiorowych, w hotelach.

Źródło: PAP