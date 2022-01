Zakazali wjazdu niezaszczepionym i… przerwali łańcuch dostaw żywności. Markety zgłaszają braki

Segregacja sanitarna jeszcze bardziej wydłużyła czas oczekiwania na przejściach granicznych między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Część kierowców nie wjedzie na teren Kanady w ogóle – z powodu braku szczepienia.

Te dwa czynniki sprawiły, że przerwany został łańcuch dostaw żywności z USA do Kanady. Państwo rządzone przez Justina Trudeau’a w sezonie zimowym importuje od sąsiadów m.in. ok 90 proc. owoców i warzyw.

– Widzimy niedobory – powiedział Gary Sands, starszy wiceprezes Kanadyjskiej Federacji Niezależnych Sklepów Spożywczych. – Słyszymy od członków, że idą do niektórych sklepów, w których nie ma pomarańczy ani bananów.

Oczywiście polityka segregacyjna działa również w drugą stronę – kierowcy nie mogą pracować. Tracą więc wszyscy,

Tirowcy są wściekli i zaczęli protesty, w ramach których blokują drogi.

