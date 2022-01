Dr Jerzy Milewski o pandemii: to GLOBALNA MANIPULACJA [VIDEO]

Dr Jerzy Milewski, specjalista od chorób wewnętrznych i rynku farmaceutycznego, był gościem Radia Wnet. Tematem audycji była obecna sytuacja pandemiczna.

– Chyba najwyższy czas używać bardziej kategorycznych stwierdzeń i bardziej siarczystych słów – stwierdził ekspert, pytany o kolejne fale, którymi zakażeń covidowych, którymi rząd straszy Polaków. – Słuchanie pana ministra Niedzielskiego jest tyle warte, ile warte są jego opowieści o tym, że szczepionki chronią 50-60 razy bardziej w stosunku do niezaszczepionych przed zgonem. Tymczasem dane Ministerstwa Zdrowia w ostatnim tygodniu pokazują, że ilość zgonów wśród zaszczepionych i niezaszczepionych nie różni się 60 razy, tylko różni się 3-4 razy – powiedział ekspert.

Lekarz wskazuje, że jednak nawet te dane nie są wolne od manipulacji z powodu różnych kryteriów, które przyjęło MZ.

– Do tego dochodzi kwestia testów. Znacznie więcej testów wykonuje się o osób niezaszczepionych niż u zaszczepionych – powiedział ekspert.

Dalej dr Milewski powiedział, że „słuchanie pana ministra Niedzielskiego to jest słuchanie propagandy, która czemuś służy i z czegoś wynika”.

Prowadząca program przywołała ostrzeżenie wydane przez Europejską Agencję Leków, przed osłabienie odporności, które mogą wywołać kolejne dawki szczepionki. Ekspert stwierdził, że nie jest tym wcale zaskoczony. Dr Milewski uważa, że ciągle powtarzane szczepienia mogą zaburzać naturalną odporność.

– Szczerze mówić, spodziewałem się właśnie takich efektów – stwierdził lekarz.

Dr Milewski skomentował również wejście do Polski nowej szczepionki na covid – Novavax. Ekspert stwierdził, że dopiero ta szczepionka „jest preparatem, o którym możemy powiedzieć, że to jest szczepionka”.

Prowadząca zauważyła, że to pierwszy raz, gdy dr Milewski wypowiada się tak na temat jakiekolwiek z preparatów używanych do wyszczepiania przeciw covidowi.

– No bo to jest zgodne z definicją tego, czym są szczepionki. To nie jest mRNA, to jest białko wyprodukowane na zewnątrz i dopiero to białko jest podawane, czyli jest to technologia, którą możemy określić szczepionką – powiedział ekspert.

Dr Milewski nadal ma pewne wątpliwości. – Za to jest inne pytanie. Czy ona jest w ogóle potrzebna? Czy mamy do czynie rzeczywiście z epidemią bardzo groźnego wirusa, bardzo groźnej infekcji?

Lekarz uważa, że teza o strasznej pandemii „jest po prostu nieprawdziwa”. Ekspert od jakiegoś czasu publikuje dane, z których wynika, że w 2020 roku, w „roku pandemii”, było mniej hospitalizacji, mniej terapii z użyciem respiratora, mniej badań obrazowych płuc itd. – Dodam jeszcze, że jest mniej przypadków zespołu ARDS, a to jest właśnie taki zespół ostrej niewydolności oddechowej, który jest tą ciężką formą przechodzenia infekcji – mówił doktor.

– Więc jak to się ma do obecnych deklaracji covidowych celebrytów, którzy twierdzą, że już co prawda nie da się bronić tezy, która z początku była obietnicą, że będziemy się po szczepieniach mniej zakażać, potem się okazało, że mniej zakażać to może nie, ale będziemy mnie transmitować, co też okazało się nieprawdą – powiedział lekarz nawiązując do tego, iż według obecnej narracji zaszczepieni powinni lżej przechodzić infekcję, a dr Milewski twierdzi, że w „roku pandemii” tych „zespołów ARDS było nie więcej, a mniej”.

– To wszystko razem się układa w bardzo konsekwentny obraz. Jest to ogromna manipulacja i naprawdę najwyższy czas się tym poważnie zająć, ponieważ dramaty ludzi i skala skutków medycznych jest olbrzymia – stwierdził dr Jerzy Milewski.

Źródło: Radio Wnet