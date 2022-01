Morawiecki i Niedzielski przedstawili zmiany w przepisach covidowych

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na konferencji prasowej z ministrem Adamem Niedzielskim, że po dyskusji na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zaproponuje kilka zmian w systemie walki z koronawirusem.

– Po pierwsze będziemy przygotowywać kolejne łóżka covidowe, po to, żeby służba zdrowia mogła rzeczywiście zaabsorbować ewentualne dodatkowe zachorowania – powiedział Morawiecki.

Stwierdził, że dziś „tendencja nie jest zła”, ponieważ zmniejsza się liczba zajętych łóżek.

– Ale spodziewamy się i tak nam mówią eksperci, że już za 7-10 dni ten trend się bardzo szybko odwróci i może się gwałtownie zmienić, będzie kilkaset, może nawet ponad tysiąc łóżek dziennie wypełnianych przez osoby chore na koronawirusa – powiedział Morawiecki.

Ponadto zwiększone zostają możliwości testowania.

– Od 27 stycznia darmowe testy antygenowe w każdej aptece, duża powszechność testowania, jak najszersza powszechność testowania – powiedział premier.

Podkreślił, że trzeba też „postawić duży akcent” w kwestii ograniczenia kontaktów jako sposobu na ograniczanie liczby zakażeń i „stąd zalecenie pracy zdalnej”.

– Poleciłem administracji publicznej i zalecam administracji samorządowej jak najszybsze przejście w tryb zdalny, hybrydowy, tam gdzie tylko można. Również apeluję do przedsiębiorców, aby tych kilka najbliższych tygodni przepracowali w trybie zdalnym – powiedział Morawiecki.

Premier przypomniał na konferencji prasowej w Warszawie, że znaczna część dotychczasowych członków Rady Medycznej zrezygnowała. – Łączenie działań na styku spraw publicznych i ściśle medycznych nie jest łatwe i ja to rozumiem – powiedział.

– Chcę wyrazić moją ogromną wdzięczność wobec wszystkich osób, które doradzały nam do tej pory – podkreślił premier. Zaznaczył, że istotna część z nich będzie doradzać nadal.

– Rada ds. walki z Covid-19 będzie także obejmowała specjalistów z innych dziedzin, nie tylko z medycyny – poinformował szef rządu.

Niedzielski poinformował, że w aptekach uruchomione zostanie powszechne testowanie w kierunku SARS-CoV-2. Testy w aptekach mają być wykonywane od 27 stycznia – będą one opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie będzie na nie wymagane skierowanie.

– Każdy, kto jest zainteresowany, wypełniając formularz bądź w domu, bądź na miejscu w aptece, będzie mógł poddać się testowi i bardzo szybko zweryfikować testem antygenowym, czy jest zakażony, czy nie – powiedział Niedzielski.

Wskazał, że testy będą prowadzone w aptekach, które „są odpowiednio przygotowane infrastrukturalnie”.

– Mówimy tutaj o sytuacji, w której musi być wydzielone pomieszczenie, muszą być zachowane pewne standardy bezpieczeństwa, ale te apteki, które w tej chwili prowadzą szczepienia – a jest ich ponad tysiąc – takie standardy spełniają, więc to są potencjalni kandydaci na przeprowadzanie właśnie tego testowania – powiedział.

Minister mówił również, że podjęto decyzję o skróceniu kwarantanny do 7 dni.

Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano w piątek strategię walki z COVID-19, opracowaną na piątą falę pandemii.

W wstępnie do dokumentu zaznaczono, że to, co obecnie jest priorytetem – a co w dużej mierze wynika ze specyfiki przebiegu zakażenia odmianą omikron, jaką jest szybszy rozwój choroby – to przede wszystkim: wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych; zwiększenie dostępności testów na COVID-19; wdrażanie rozwiązań wzmacniających opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji. Wśród priorytetów jest także zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego.

Aktualne – jak podkreślono – pozostają zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych. Zastosowanie, jak dodano, będą miały również rozwiązania wprowadzone na jesieni 2020 r., które sprawdziły się w poprzednich falach.

