Nagły zgon 17-latka. Patolog wini szprycę. „Matka znalazła go martwego na podłodze obok łóżka”

W ostatni wtorek Zarząd Zdrowia Rady Miasta Toronto zorganizował otwarte zebranie online. Miało dotyczyć reakcji miasta na Covid-19. Głos zabierały uprzednio zgłoszone osoby z publiczności, wyrażając swoją opinię na temat polityki covidowej.

Wśród nich był m.in. Dan Hartman, który opowiedział historię śmierci swojego 17-letniego syna. Relacjonował, że jego syn miał niepożądany odczyn poszczepienny po pierwszej szprycy. Chłopak zmarł nieco ponad miesiąc później.

Jak mówił mężczyzna sekcja zwłok jego syna wykazała, że miał „lekko powiększone serce”. Jednocześnie przyczyna śmierci była „nieustalona”. Hartman twierdzi też, że lekarz, który zobaczył raport z autopsji, miał mu powiedzieć, że jego zdaniem 17-latek zmarł przez szprycę.

– Wiem w moim sercu i duszy, wierzę drugiemu patologowi, że szczepionka zabiła mojego syna – powiedział Hartman. – To nie jest rzadkie, jak się wszystkim wydaje. To się dzieje; jest na Twitterze każdego dnia, ludzie umierają z tego powodu. Nie jestem antyszczepionkowcem w ogóle, naprawdę nie jestem, ale myślę, że jest coś nie tak z tą jedną (szczepionką) – dodał.

Podczas spotkania Hartman powiedział, że jego syn grał w hokeja, odkąd skończył osiem lat. Jednak z powodu mniemanej pandemii musiał zrobić sobie rok przerwy „i strasznie się nudził, sierdząc w swoim pokoju”. – Postanowił wrócić do hokeja w tym roku, a żeby to zrobić, musiał przyjąć szczepionkę – dodał. Wszystko z powodu wprowadzonych przez stowarzyszenia hokejowe w całej prowincji Ontario wymogów dotyczących dowodu zaszprycowania. Każdy gracz w wieku 12 i więcej lat musiał takowy przedstawić, żeby grać – i to mimo że wówczas rząd prowincji nie wymagał takich dowodów od osób poniżej 18. roku życia.

Pierwszą szprycę Pfizera chłopak otrzymał 25 sierpnia. Cztery dni później wylądował w szpitalu. – Poszedł do szpitala 29 sierpnia ze złą reakcją, został odesłany do domu tylko z receptą na Advil, miał wysypkę na całej szyi i twarzy oraz brązowe kręgi wokół oczu – mówił ojciec zmarłego.

Chłopak zmarł nagle miesiąc później. – Rankiem 27 września jego matka znalazła go martwego na podłodze obok łóżka – mówił Hartman. – Wszystko, co chciał robić, to grać w hokeja – dodał.

Mężczyzna wyjaśnił, że po nagłym zgonie jego syna przeprowadzono sekcję zwłok. W raporcie jednak napisano, że przyczyna śmierci jest „nieustalona”. Jak podkreślał, taki wniosek dotyczy tylko 2 proc. autopsji.

AUTOPSY COMPLETED. Cause of death: UNASCERTAINED. Only 2% of deaths have these results. What would you think if this was your child? As HEARTBREAKING as it sounds I was hoping they would find SOMETHING so I wouldn't have these thoughts in my head.

