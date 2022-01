Niemcy kolejny raz odrzucają żądanie dostaw broni na Ukrainę

Minister obrony RFN Christine Lambrecht po raz kolejny odrzuciła żądanie dostaw broni z Niemiec na Ukrainę. W rządzie federalnym panuje „konsensus”, że krok ten „nie byłby obecnie pomocny”. Natomiast ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk kolejny raz prosi RFN o pomoc.

W związku z masowym gromadzeniem się wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą, rząd w Kijowie od pewnego czasu apeluje do rządu niemieckiego o dostarczenie mu broni defensywnej i sprzętu wojskowego.

Federalna minister obrony Christine Lambrecht po raz kolejny odrzuciła w sobotę te żądania. W rozmowie z dziennikiem „Welt am Sonntag” powiedziała, że „musimy teraz zrobić wszystko, aby doprowadzić do deeskalacji”. W rządzie federalnym panuje „konsensus”, iż dostawy broni na Ukrainę „nie byłyby obecnie pomocne”.

„Rozumiem, że ludzie chcą wspierać Ukrainę” – mówi minister. „Ale to jest dokładnie to, co już robimy”. Lambrech podaje przykłady, m.in.: „w lutym zostanie przekazany kompletny szpital polowy wraz z niezbędnymi szkoleniami, a wszystko to współfinansowane przez Niemcy kwotą 5,3 mln euro”.

Natomiast ukraiński ambasador w Niemczech, Andrij Melnyk, powiedział w sobotę dziennikowi „Handelsblatt”, że „powaga sytuacji” wymaga od rządu niemieckiego „natychmiastowego przemyślenia i zmiany kursu w kwestii dostaw broni na Ukrainę”. W tej chwili Ukraina nie prosi nawet o broń z Niemiec, ale „o 100 000 hełmów i kamizelek ochronnych dla ochotników”, którzy będą „wspólnie z siłami zbrojnymi bronić ojczyzny”.

Jednak Ukraina „nie spocznie w przekonywaniu niemieckiego rządu i opozycji do dostarczenia broni defensywnej na Ukrainę”.

Niemcy nie powinny „dłużej stać na uboczu” wobec niedawnych zobowiązań Wielkiej Brytanii, Kanady, Czech i krajów bałtyckich – uważa Melnyk. Ostatnio Estonia, Łotwa i Litwa zapowiedziały dostawy broni na Ukrainę, podobnie jak wcześniej inni członkowie NATO. Tymczasem kanclerz Niemiec Olaf Scholz po zamkniętym posiedzeniu swojego koalicyjnego rządu w piątek ponownie odrzucił takie żądania – pisze w sobotę „Handelsblatt”.

Kijów liczy również na pomoc Niemiec we wznowieniu negocjacji między Ukrainą a Rosją. „Dla wznowienia formatu normandzkiego bardzo ważne byłoby, aby kanclerz Scholz teraz mocno osobiście się w to zaangażował” – wyjaśnił Melnyk. Niemcy i Francja od 2014 roku prowadzą negocjacje z Rosją i Ukrainą w formacie normandzkim. Jednak od miesięcy nie doszło do spotkania tej czwórki.

