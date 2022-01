Atak na mikrobus. W wybuchu bomby zginęło siedem osób [VIDEO]

Wśród ofiar są cztery kobiety. Liczba rannych sięga dziesięciu, ale stan niektórych osób jest krytyczny – poinformowała Mohammad Aref Dżalali, ordynator szpitala publicznego w Heracie. W jego ocenie liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć.

Dyrektor biura informacji, promocji i kultury w Heracie, Mawlana Naeem al-Haq Haqqani przekazał, że do eksplozji doszło o godz. 18:30 czasu miejscowego (godz. 21:30 w Polsce). Jak podkreślił, żadne z ugrupowań militarnych nie przypisało sobie autorstwa sobotniego ataku, ale policja „jest już na tropie zamachowców”.

W 800-tysięcznym Heracie, podobnie jak w całym Afganistanie, resorty siłowe, w tym – policja, znajdują się pod kontrolą talibów, którzy przejęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 roku po wycofaniu się wojsk amerykańskich. Mimo rządów twardej ręki, jakie zaprowadzili konserwatywni i wywodzący się z prowincji nowi władcy kraju, wciąż dochodzi tam do aktów terroru.

Aftermath of the attack in Herat city. pic.twitter.com/n8KakTg4nq

— BILAL SARWARY (@bsarwary) January 22, 2022