Chorwacki europoseł OSTRO o segregacji sanitarnej. „Od czasów NAZIZMU…” [VIDEO]

– W ciągu ostatnich 80 lat, od czasów nazizmu, fundamentalne prawa człowieka nigdy nie były tak poważne naruszane – powiedział z mównicy w Europarlamencie chorwacki polityk.

Kolakušić wymienia: „prawo do swobodnego przemieszczania się, prawo do pracy, prawo do opieki zdrowotnej, prawo zabraniające eksperymentów medycznych prowadzonych na ponad 500 milionach ludzi w Unii Europejskiej”.

– To jest prawo każdego obywatela do podjęcia decyzji o jego własnym zdrowiu i jego własnym życiu – grzmiał z mównicy chorwacki europoseł.

– Podeptaliśmy kilka wieków nauki i medycyny. Wprowadzamy obostrzenia, których końca nie widać – mówił polityk. – Certyfikaty covidowe, które pozwalają na swobodę poruszania się jedynie zaszczepionych, choć przenoszą oni wirusa tak samo jak niezaszczepieni, są szaleństwem – stwierdził.



– Natychmiast musicie zaprzestać dzielenia obywateli, bo nikt nie wie, co wyniknie z tych podziałów – stwierdził Kolakušić.

My address to Ursula von der Leyen (President of the @EU_Commission) in the @Europarl_EN: "Your report on the human rights situation in the EU is fabricated and untrue, end insane divisions and discrimination against citizens." pic.twitter.com/oBjfxIOQD1

— Mislav Kolakusic MEP 🇭🇷🇪🇺 (@mislavkolakusic) January 23, 2022