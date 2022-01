Independent Trader BRUTALNIE SZCZERZE o polskiej polityce, „winie Tuska” i TVP: Partie dążą do zwiększenia zamordyzmu [VIDEO]

Gościem na kanale namzalezy.pl był Independent Trader. Padło pytanie m.in. o „winę Tuska”, którą przy każdej okazji „wykorzystuje” TVP. Jak podkreślał, obarczanie winą za własne błędy kogoś, kto nie rządzi w Polsce od lat, jest „żenujące”.

Independent Trader odniósł się do działań Telewizji Polskiej.

– TVP rządzi Kurski. Nie ma chyba bardziej zakłamanej osoby niż on. Jednocześnie to on jest autorem słów, że robimy swoje, a ciemny lud i tak to kupi. To pokazuje, kim jest przeciętny wyborca PiS-u. Skoro można taki bulshit (bzdura – tłum. red.) transmitować, to zakładają, że część ludzi to kupi. Przecież oni badania robią po każdym jakimś większym wydarzeniu – mówił.

Na uwagę, że Independent Trader „musi nadrobić” materiały TVP, odparł, że chyba nie chce. Prowadzący jednak przytoczył przykłady „arcyciekawych” perełek.

– Tam na przykład kamerę ustawia się pod takim kątem, żeby logo Platformy Obywatelskiej, które jest na szyldzie za Tuskiem, tworzyło mu rogi – wskazał. – To jest żenujące – ocenił Independent Trader.

– Kolorkorekcją poprawia się go trochę w stronę czerwieni, żeby był taki groźniejszy, są zbliżenia na zaciśniętą pięść Tuska, komputerowo podbija się, robi się przester jego głosu, żeby to było takie niewyraźne, nieprzyjemne, to co on mówi – dodał prowadzący.

– Żeby była jasność. Nie szanuję tego człowieka, uważam, że zrobił wiele złego. Kłamał albo na równi albo podobnie jak obecnie partia rządząca. Wystarczy cofnąć się do 2005 roku, kiedy mieliśmy mieć trzy razy 15: 15 CIT, 15 VAT, 15 PIT. Nic oczywiście z tego nie zostało wdrożone. Żadnych sensownych ułatwień dla przedsiębiorców nie wprowadzono, podatków nie obniżono – przypomniał.

Dodał też, że ostatnią partią, która obniżyła podatki w Polsce, było SLD, „które obniżyło najpierw z 40 na 32 później na 19, obniżono bardzo akcyzę na alkohol i nagle okazało się, że przemytnikom nie watro przerzucać już fajek czy alkoholu i drastycznie wzrosły wpływy do budżetu”.

– A pozostałe partie tak czy tak dążyły – bez znaczenia czy to jest PiS czy to jest PO – do zwiększenia zamordyzmu. Przecież PO chce tak czy tak lockdownów, przymusowych szczepionek, czyli zabierają nam jeszcze więcej wolności i chcą niszczyć gospodarkę. PiS pewnie tego nie robi, bo widzi w sondażach, jak bardzo ludzie są przeciwni lockdownom i próbuje trzymać resztki władzy – ocenił Independent Trader.

W jego ocenie „obarczanie kogoś, kto nie tworzył, nie realizował polskiej polityki w ostatnich 7 czy 8 latach, za swoje błędne, nieudolne decyzje – to jest żenujące”. – Ale skoro takie rzeczy się puszcza, no to widocznie wyborca PiS-u to kupi – skwitował.