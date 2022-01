Kolejny kraj luzuje covidowe obostrzenia. Znikają prawie wszystkie restrykcje

Mieszkańcy Irlandii Północnej nie będą już musieli posługiwać się certyfikatami covidowymi, aby wejść do pubu czy restauracji. Rząd tej brytyjskiej prowincji ogłosił zniesienie restrykcji wprowadzonych z powodu wariantu Omikron.

Irlandia Północna jest jedyną częścią składową Zjednoczonego Królestwa, która wprowadziła obowiązek stosowania certyfikatów covidowych także w lokalach gastronomicznych.

Od środy, 26 stycznia zostanie on zniesiony. Same certyfikaty nie będą jednak zlikwidowane – nadal konieczne będą do wejścia do klubów nocnych oraz na imprezy masowe w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie nie ma miejsc siedzących, a widownia przekracza 500 osób.

Również od środy 26 stycznia kluby nocne mogą wznowić działalność, a w pomieszczeniach zamkniętych można będzie organizować imprezy masowe bez miejsc siedzących.

Zniesione zostanie także ograniczenie wizyt domowych do członków trzech gospodarstw domowych, limit sześciu osób, które mogą siedzieć razem przy stolikach w pubach, barach i restauracjach, zaś w lokalach gastronomicznych przestanie obowiązywać wymóg, by obsługa odbywała się tylko przy stolikach.

Ponadto, okres izolacji osób zakażonych koronawirusem zostanie skrócony z siedmiu do pięciu dni, podobnie jak to już jest w pozostałych częściach Zjednoczonego Królestwa.