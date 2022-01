Medycy protestują przeciw obowiązkowym szczepieniom. Kitle wyrzucone [VIDEO]

Wprowadzenie obowiązku szczepień dla tych pracowników służby zdrowia w Anglii, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami, brytyjski minister zdrowa Sajid Javid ogłosił na początku listopada zeszłego roku.

Zgodnie z tamtą zapowiedzią, ma on wejść w życie 1 kwietnia. Ale jeśli ktoś nie otrzymał jeszcze ani jednej dawki szczepionki, to aby zachować wymagany odstęp między nimi, musi pierwszą przyjąć najpóźniej 3 lutego.

Jednak w ostatnich dniach rząd przyznał, iż rozważa opóźnienie daty wejścia w życie tego wymogu, co ma związek z szacunkami, że w takiej sytuacji z pracy w NHS mogłoby odejść nawet 70 tys. osób, a służba zdrowia już teraz zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi i długimi kolejkami pacjentów czekających na planowe leczenie.

Pracownicy służby zdrowia są drugą grupą zawodową w Wielkiej Brytanii, na którą nałożono obowiązek szczepień przeciw Covid-19. Już od listopada dotyczy to personelu domów opieki.

W ramach protestu lekarze, pielęgniarki symbolicznie wyrzucali swoje kitle. Zebrała się także grupa weteranów, która zasalutowała protestującym.

Szacuje się, że na proteście w Londynie pojawiło się ok. 7 tys. osób. Mniejsze manifestacje odbyły się także w Manchesterze czy Newcastle.

CZYTAJ TAKŻE: Konfrontacja ministra zdrowia z niezaszczepionym lekarzem z oddziału covidowego. Padły mocne słowa [VIDEO]

NOW – NHS staff are throwing their uniforms in protest of the vaccine mandate at the police outside Downing Street.pic.twitter.com/2ygTwstWt4

— Disclose.tv (@disclosetv) January 22, 2022