Kukiz: albo Budka jest nienormalny, albo coś knuje

Paweł Kukiz, były antysystemowiec, a dziś koalicjant partii władzy, jest oburzony wywiadem jakiego Borys Budka, były szef Platformy Obywatelskiej, udzielił portalowi WPROST.

Paweł Kukiz skomentował w swoich mediach społecznościowych wywiad Borys Budki dla portalu WPROST, w którym to były szef PO mówił o swoich rozmowach z byłym antysystemowcem.

Cały wpis (pisownia oryginalna):

Powiem szczerze- albo Budka jest nienormalny, albo coś knuje i dąży do rozwalenia pomysłu komisji śledczej ds podsłuchów bo właśnie wypuścił „info” we „Wprost” -uwaga- że „Kukiz namawiał PO do przyspieszonych wyborów ale przekonałem go, ze to niemożliwe, bo już jest budżet uchwalony”.

Otóż rozmowa z nim wygladała tak:

1. Po telefonie od Budki i zaproszeniu mnie do jego gabinetu w Sejmie przyszedłem na spotkanie i rozpocząłem rozmowę od prośby, by nie kompromitował – jako szef Klubu największej partii opozycyjnej w blisko 40 milionowym Narodzie – chociaż swoich wyborców, wpisami typu „Kukiz, ty jeszcze Kukiz jesteś czy już KuPiS”, bo to poziom nauczania przedszkolnego i obraża nie mnie a swój elektorat i całą – i tak już marnie wygladającą – klasę polityczną

2. Oczywiście ani nie przeprosił, ani niczego nie odpowiedział ale kazał mi patrzeć prosto w oczy, by- jak sam powiedział- wybadać, czy pomysł komisji nie powstał „na zlecenie PiS” 🙂

3. Przemogłem się i spojrzałem tak głęboko, jak tylko mogłem i oswiadczyłem, że Kaczyński o pomyśle dowiedział się dopiero post factum, czyli po ogłoszeniu go przeze mnie w mediach

4. Potem powiedziałem mu z ironią , że jestem chyba ostatnim „platformiarzem”, bo jako jedyny w tym Sejmie niosę te Postulaty, które powstały lata temu i były na sztandarach PO ale dziś o nich wszystkich PO zapomniała, czyli: JOW, referenda, antykorupcja, sedziowie pokoju.

5. Na jego wątpliwosci, ze PiS tych postulatów nie wprowadzi odparłem, ze np. ustawe antykorupcyjną już wprowadził i jest nadzieja, że wprowadzi następne. Jedyna, bo wszystkie pozostałe partie tych postulatów nie chcą (łącznie z PO) a PSL, który te postulaty wpisał do programu, bo to było kluczowym warunkiem naszej przedwyborczej umowy, wywalił nas z Koalicji Polskiej 🙂

6. Odparł, że PiS „niszczy Polskę i należy odsunąć go od władzy”. Odpowiedziałem, że przecież mogliscie OD DAWNA próbować odsunąć PiS od władzy, bo do trzech liczyć chyba potraficie i wiecie, ze nasze trzy głosy są w stanie doprowadzić do przyspieszonych wyborów a MIMO TO NIGDY NIE PROPONOWALIŚCIE NAM takiego rozwiązania, co dobitnie swiadczy o tym, że NIE CHCECIE PRZYSPIESZONYCH WYBORÓW.

7. Powiedziałem też, że – prosze bardzo – możemy rozpisac przedterminowe wybory, nawet dzisiaj, pod warunkiem, że przedstawicie mi plan na Polskę i ZAGWARANTUJECIE zmiane ordynacji wyborczej, referenda, itd. …. A Ty na to, że – UWAGA- „teraz to nie, bo budżet jest uchwalony” 🙂 🙂 🙂

8. Oczywistym jest, że po pierwsze nie jesteście w stanie dać mi gwarancji wprowadzenia zmian, o które od lat walcze KAŻDĄ METODĄ, bo niby jak? Że którys z Was się pod jakims zobowiązaniem podpisze? 🙂 Wszyscy wiedzą, ze to nie ma żadnej wartości 🙂 A po drugie, kiedy mieliście mozliwosć ich wprowadzenia, w czasach Waszych rzadów, to tego nie zrobiliście a podpisy pod referendum (PRZEZ WAS ZEBRANE!) w sprawie zmiany ordynacji zmieliliscie i wywaliliscie do kosza.

9. Zakomunikowałem Ci również, ze skoro przyspieszonych wyborów nie chcecie, to proszę Cię o powstrzymanie kretyńskich komentarzy Twoich kolezanek i kolegów partyjnych w mediach w rodzaju „Kukiz głosuje jak PiS a PiS trzeba odsunąć od władzy, więc Kukiz jest zdrajcą, bo sie sprzedał” ponieważ:

a. Kukiz się nie sprzedał (a skoro tak, to pokaż ZA CO???)

b. Niby kogo zdradził? Wyborców? Czym? Że walczy całym sobą i kazdą metodą o W PRZYSZŁOŚCI prawdziwie demokratyczne państwo, wprowadzając antykorupcyjne i proobywatelskie ustawy? Że z PiS? Mogłem i z Wami ale NIE CHCIELISCIE!

c. Jeśli PiS trzeba odsunac od władzy, to najpierw dajcie swój program CO POTEM?

I tyle w temacie.

Reasumując:

w ostatnich wypowiedziach dla „Wprost” Borysa Budki prawdą jedynie jest to, że budżet został uchwalony.

Dobranoc Państwu.

Źródło: Facebook/Paweł Kukiz