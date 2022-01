Nauka zdalna w dużych miastach? Pomysły ministra Czarnka

Minister edukacji Przemysław Czarnek w rozmowie z Bianką Mikołajewską w RMF FM wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu do nauki zdalnej.

Choć wiele autorytetów potwierdzało, że nauka zdalna i separowanie uczniów od rówieśników działa na nich destrukcyjnie, to minister edukacji Przemysław Czarnek, nie wyklucza, że szkoły wrócą do tego antyuczniowskiego systemu. Na ten moment jednak polityk chce utrzymać normalny system „tam, gdzie jest to możliwe”.



– Konkret jest taki, że wszędzie tam, gdzie to możliwe, będziemy utrzymywać naukę stacjonarną. Natomiast wszytko zależy, jeśli o przechodzenie na naukę zdalną, w pierwszej kolejności od wydolności służby zdrowia i ona jest w tym momencie jest wydolna, więc nie ma w tym aspekcie powodów do tego, żeby przechodzić na naukę zdalną – stwierdził Przemysław Czarnek w rozmowie z Bianką Mikołajewską w RMF FM.

Minister nie wyklucza jednak, że w przyszłości skaże uczniów na naukę zdalną. Możliwe, że wyrok ten w pierwszej kolejności spadnie na uczniów z dużych miast.

– Będziemy o tym debatować dzisiaj wieczorem. I są warianty również takie, żeby wyłączyć na naukę zdalną największe miasta, największe skupiska, bo tam jest ta transmisja największa. Będziemy o tym decydować wieczorem – stwierdził.

Coraz więcej młodych ludzi choruje na depresję i ma problemy psychiczne. Najwyraźniej jednak według rządzących dla uczniów groźniejszy jest koronawirus.

Źródło: RMF FM