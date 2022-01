Niemiecka marynarka ma nowy statek. Nazwali go Schleswig-Holstein [FOTO]

Schleswig-Holstein – tak nazywa się nowy statek niemieckiej marynarki wojennej. Zupełnie tak, jak niemiecki pancernik typu Deutschland, który w 1936 roku został przebudowany na okręt szkolny i 1 września 1939 roku, pod pretekstem awarii zapowiedzianego wcześniej innego, mniejszego okrętu, dopłynął do znajdującego się w polskiej strefie wpływów gdańskiego półwyspu Westerplatte, który następnie ostrzelał, rozpoczynając tym samym II wojnę światową.

Dziś pancernik Schleswig-Holstein jest symbolem napaści nazistowskich Niemiec na Polskę.

Dlaczego Niemcy tak nazwali nowy wojskowy okręt? Nazwy jednostek są nadawane m.in. od nazwa krajów związkowych, a Szlezwik-Holsztyn (niem. Schleswig-Holstein) jest właśnie jednym z krajów wchodzących w skład Republiki Federalnej Niemiec.

Komentujący wpis internauci zauważają, że nazwa ta jest co najmniej nie na miejscu.

– Wiem, że „Schleswig-Holstein” to nazwa kraju w Niemczech (gdzie też mieszkam), ale tak naprawdę nikt z Was nie zna roli „statku o nazwie Schleswig-Holstein” w historii? – pisze jedna z użytkowniczek. – Jaką wojnę tym razem wypowiedzą Niemcy? – dodaje.

Ich weiß, dass "Schleswig-Holstein" ist ein Name des Landes in Deutschland (wo ich auch wohne), aber wirklich niemand von euch kennt die Rolle eines "Schiffes namens Schleswig-Holstein" in der Geschichte?

Welcher Krieg soll Deutschland damit diesmal beginnen?

— Joanna Skala 🇵🇱🇩🇪🏳️‍🌈 #BabiesLikeMotor (@vaelissana) January 24, 2022