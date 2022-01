Podróżował „na gapę” schowany w podwoziu samolotu na dystansie 9000 km i przeżył

Pasażer na „gapę” został znaleziony w niedzielę 23 stycznia w przednim podwoziu samolotu transportowego. Miał się tam wślizgnąć tuż przed odlotem z Johannesburga – poinformowała rzeczniczka królewskiej holenderskiej żandarmerii wojskowej.

Dodała, że „to dość niezwykłe, że ten mężczyzna wciąż żyje”. Loty między Johannesburgiem a Amsterdamem trwają średnio 11 godzin.

Rzecznik żandarmerii wojskowej przypomniała, że w poprzednich latach zanotowano podobne próby osób, które próbowały wlecieć do Holandii samolotami startującymi z Nigerii i Kenii, ale kończyło się to na ogół tragicznie.

W 2021 r. straż graniczna odkryła ciało Nigeryjczyka w podwoziu samolotu, który także wylądował na lotnisku Amsterdam Schiphol.

Dutch authorities discovered a stowaway hiding in the nose wheel of a cargo plane when it landed at Amsterdam's Schiphol Airport Sunday morning. https://t.co/ae5bnzEnIc

— Strawberry NG News (@StrawberryNG) January 23, 2022