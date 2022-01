Problemy z Pegasusem w… Izraelu

Kilka krajów, jak Maroko, zaprzeczyło używaniu programu. Inne, jak Polska, przyznały się do zakupu. Z systemu korzystała też izraelska policja i nie byłoby w tym nic nagannego, gdyby robili to zgodnie z prawem.

W Jerozolimie mieli jednak używać Pegasusa do szpiegowania przeciwników politycznych i byłych członków rządu i to bez uzyskania pozwolenia sądowego.

O sprawie informował izraelski Calcalis. Izraelska policja zaprzeczała oskarżeniom, ale z kolei dziennik „Haaretz” donosi o powiązaniach grupy NSO z izraelską policją i służbami specjalnymi. Twierdzi, że dotarł do faktury opiewającej na 2,7 mln szekli za podstawową wersję tego programu.

Miał być zakupiony w 2013 roku i używany od roku 2015. Miano podsłuchiwać i szpiegować byłych członków rządu, organizatorów demonstracji politycznych przeciw byłemu premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, a nawet burmistrzom.

W samym Izraelu sprawa Pegasusa jest dość delikatna z tego powodu, że grupa NSO zapewniała, że jej wyrób nie będzie służyć do operacji na izraelskich i amerykańskich numerach telefonicznych.

Brytyjski „Guardian” podpowiada jednak, że mogło tu chodzić o sprytny wybieg. Ograniczenie dotyczące izraelskich numerów miało być stosowane tylko wtedy, gdy było… sprzedawane do innego kraju. Kiedy szpiegowali „swoi” swoich, było to dopuszczalne.

Są i kolejne niuanse sprawy. W Izraelu dopuszcza się podsłuchy bez zezwolenia sądu, ale może to robić tylko wywiad i tylko w sprawie dotyczącej walki z terroryzmem. Tutaj robiła to policja.

Minister Bezpieczeństwa Publicznego obiecuje przeprowadzenie kontroli. Grupa NSO, która produkuje i sprzedaje oprogramowanie Pegasus, umywa ręce i broni się tym, że nie bierze odpowiedzialności za to, co klienci robią z dostarczonymi im narzędziami.

#Scandal #Israel police uses #NSO’s #Pegasus to #spy on #citizens#Mayors,leaders of political protests against #Netanyahu,and former governmental employees,were among those tracked by police without a search or bugging warrant authorizing the surveillance.https://t.co/s2bqrMcOSN

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) January 23, 2022