Zmiany dla NIEKTÓRYCH pacjentów. TE warunki trzeba spełnić w Polsce, żeby zostać zbadanym przez lekarza

Po dwóch latach mniemanej pandemii rząd „bohatersko walczy”, by przynajmniej niektórzy pacjenci powyżej 60. roku życia zostali przebadani przez lekarza, a nie byli „diagnozowani” za pomocą teleporady. W poniedziałek pandemiczny resort zdrowia przekazał do opublikowania rozporządzenie, na którego mocy pacjentów powyżej 60 lat, skierowanych do odbycia izolacji z powodu COVID-19, ma zbadać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Badanie ma nastąpić w ciągu 48 godzin.

Jeśli termin badania upływa w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę, porada ma odbywa się następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Badanie fizykalne pacjenta, zależnie od stanu klinicznego, może odbyć się w poradni podstawowej opieki zdrowotnej albo podczas wizyty domowej w miejscu pobytu pacjenta.

MZ podnosi, że to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję na podstawie stanu klinicznego pacjenta o miejscu udzielenia porady.

Pacjenci powyżej 60. roku życia, skierowani do odbycia izolacji w warunkach domowych przed wejściem w życie rozporządzenia, odbywają ją na dotychczasowy zasadach.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że ze względu na przewidywany znaczny wzrost zakażeń nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2 istnieje konieczność zwiększenia poziomu zabezpieczenia opieki przedszpitalnej populacji pacjentów powyżej 60 lat, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, u których ze względu na częstość występowania chorób współistniejących przebieg zakażenia może być niekorzystny.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Niedawno rzecznik pandemicznego resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznał, że niektórzy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie chcą przyjmować chorych pacjentów.

– W tej chwili przygotowujemy rozwiązania. One do końca tego tygodnia zostaną wypracowane, by to również lekarze POZ mogli ten lek zapisywać – mówił o leku na Covid Andrusiewicz.

– Z tym, że czasem mamy problem z lekarzami POZ, ponieważ w ostatnim czasie, jeżeli stwierdziliśmy, że pacjent przed okresem szpitalnym powinien być zaopiekowany przez lekarza POZ, niektórzy lekarze POZ odpowiedzieli, że oni chorych pacjentów przyjmować nie chcą – wskazał.

– I z tym na dzień dzisiejszy mamy problem – przyznał rzecznik MZ.

Źródła: PAP/NCzas