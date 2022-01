Opluwanie Polski trwa. Morawiecki dostał „pozdrowienia” od Hitlera. „To, co pan mówi, brzmi jak piękna opowieść” [VIDEO]

Inicjatywa „No story, history!”, która „pilnuje” pamięci o holokauście, wypuściła nietypowe nagranie. Jest to „wywiad” Evy Braun – żony Hitlera – z Mateuszem Morawieckim. Wydźwięk filmiku jest taki, że Polska rzekomo „fałszuje” historię zagłady. Jest to kolejna odsłona opluwania naszego biednego kraju.

Eva Braun, żona Hitlera, przeprowadziła „wywiad” z premierem rządu warszawskiego Mateuszem Morawieckim. – Za chwilę: Premier Polski o braku odpowiedzialności tego kraju za Holokaust – słyszymy na początku filmiku. Produkcja jest oczywiście zwykłym montażem.

– Będziemy rozmawiać o udziale Polski w zagładzie Żydów – zapowiedziała Braun. – Panie premierze Mateuszu Morawiecki, jak pan myśli, jaki był udział Polski w Holokauście? – zapytała.

– Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy w czasie wojny – mówił premier rządu warszawskiego. Nagranie pochodzi z początku lutego 2018 roku, kiedy to toczyła się batalia (umiędzynarodowiona przez Izrael) o nowelizację ustawy o IPN. Tuż po słowach Morawieckiego w filmiku pokazano – jak czytamy: „pro żydowskie” manifestacje – czyli obrazek z Marszu Niepodległości.

– To znaczy, że Polska nie miała swojego udziału w holokauście? A może miała? – dociekała Eva Braun. Do pytania domontowano kolejny fragment nagrania szefa rządu warszawskiego.

– Chcemy walczyć z tym kłamstwem – mówił Morawiecki. Chwilę później widzowie mogli zobaczyć transparent ONR-u „Nasze granice, nasze zasady”.

– Czy uważa pan, że w Polsce Żydzi mogą swobodnie mówić o holokauście bez strachu i obaw? – postawiono kolejne tendencyjne pytanie, ustami Braun. – Nigdy nie ograniczymy swobodnej wymiany poglądów w debacie historycznej na temat holokaustu – słyszymy od premiera. Następnie wklejono fragment manifestacji, podczas której Polacy oświadczają, że „tu jest Polska a nie Polin”.

– To, co pan mówi, brzmi jak piękna opowieść, ale nie opowiadamy tu bajek. Mówimy o historii. Może jest pan trochę zdezorientowany, jeśli chodzi o szczegóły – grzmi żona Hitlera.

– Polska jest zobowiązana bardziej niż jakikolwiek inny kraj europejski do ochrony prawdy o zbrodniach holokaustu – słyszymy od Morawieckiego.

– Podsumowując, gdyby chciał się pan od serca zwrócić do Żydów, co by im pan chciał powiedzieć? – pada ostatnie pytanie.

– Panie i panowie, Holokaust był także niewyobrażalną tragedią dla Polski – mówił w nagraniu z 2018 roku Mateusz Morawiecki.

– Dziękuję za poświęcony czas. Pozdrowienia od Adolfa i ode mnie – słyszymy z ust Braun. Słowa te mają być skierowane do premiera RP.