Rosjanie jeszcze nie weszli, a Ukraińcy już się biją. Zadyma pod parlamentem [VIDEO]

Manifestacja przed parlamentem trwała od rana. Uczestnicy akcji próbowali przedrzeć się do głównego wejścia do Rady Najwyższej, a policja zaczęła ich odpychać. Doszło do przepychanek i bójki – podaje Interfax-Ukraina.

Przed parlamentem przebywało jeszcze około tysiąca osób – relacjonuje ta agencja. Ukrinform pisało z kolei o dwóch tysiącach demonstrujących i kilkuset policjantach. Uczestnicy akcji przerwali ogrodzenie i próbują szturmować Radę – podaje Ukrinform.

Według agencji Interfax-Ukraina dziennikarzy, którzy byli w budynku Rady Najwyższej, zaczęto wyprowadzać przez przejście podziemne. Z kolei według Ukrinformu deputowani i dziennikarze nie są wypuszczani z parlamentu.

Dzielnica rządowa jest pod wzmocnioną ochroną, ulica w okolicy Rady jest zablokowana przez demonstrujących. Parlament jest otoczony kilkoma rzędami policjantów.

Poszło m.in. o nowe przepisy i obowiązkowe… kasy fiskalne.

The police repulsed the assault of entrepreneurs on the Verkhovna Rada in #Kiev . #Ukraine #протесты #протест #Demonstrations #protests pic.twitter.com/ZKEjqIHkPa

A rally was held in #Kiev (#Ukraine) because of the law on mandatory cash registers. Private entrepreneurs demand its abolition. The demonstrators tried to storm the building of the Verkhovna Rada, and clashes with the police periodically occur. #Demonstrations #protests pic.twitter.com/Z6d7Neq0Bx

