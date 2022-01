Śmiertelne żniwo burzy tropikalnej Ana. Nie żyje kilkadziesiąt osób [FOTO/VIDEO]

Na skutek burzy tropikalnej Ana na Madagaskarze zginęły 34 osoby, w Mozambiku dwie, a większą część Malawi żywioł pozbawił w ostatnich dniach całkowicie prądu – poinformowały we wtorek władze tych trzech afrykańskich państw.

Ana spowodowała liczne powodzie i osunięcia ziemi w stolicy Madagaskaru Antananarywie – poinformowała agencja AFP. Jak przekazało z kolei tamtejsze biuro zarządzania katastrofami naturalnymi, od końca poprzedniego tygodnia około 65 tys. osób pozostaje bez dachu nad głową.

W Mozambiku, poza dwiema ofiarami śmiertelnymi żywiołu, 49 osób zostało rannych – podał mozambicki państwowy instytut zarządzania zagrożeniami.

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) alarmowało, że skutki burzy tropikalnej w Mozambiku najprawdopodobniej najmocniej uderzą w najuboższych – ofiary dotychczas trwających konfliktów w kraju i innych klęsk żywiołowych. Rząd Mozambiku i ONZ szacują, że liczba osób zagrożonych może sięgnąć nawet pół miliona.

W Malawi na skutek licznych nagłych powodzi przedsiębiorstwa zaopatrujące kraj w energię elektryczną zmuszone zostały do odcięcia dostaw prądu – podało AFP. We wtorek zaczęto stopniowo przywracać dostawy – dodano.

Źródło: PAP