„Bitwa o handel” rozpoczęta. Inspektorzy ruszyli do sklepów, by kontrolować ceny żywności

Od poniedziałku inspektorzy handlowi sprawdzają w sklepach ceny – informuje w środę „Dziennik Gazeta Prawna”. Powód: planowana od 1 lutego obniżka VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc.

„Monitoring cen przeprowadzony w tym tygodniu ma być podstawą do oceny, czy sklepy zastosowały się i w jakim zakresie do wytycznych dotyczących obniżki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe” – tłumaczy na łamach „DGP” rzecznik UOKiK Małgorzata Cieloch, dodając, że ceny będą podlegały kontroli raz na tydzień do czasu obowiązywania preferencyjnej stawki.

Przyznaje też, że monitoring ma swoje uzasadnienie. W piątek mają zostać opublikowane wyniki podobnych badań przeprowadzonych na rynku paliw w związku z obniżką VAT z 23 proc. do 8 proc. pod koniec 2021 r. „Nie mogę ujawnić ich wyników. Mogę jedynie powiedzieć, że zostały wykryte nieprawidłowości. Nie wszystkie sieci od razu zastosowały się do nowych wytycznych” – tłumaczy Małgorzata Cieloch.

„Bitwa o handel”, kontrola cen, inspekcja handlowa… Skąd my to znamy?