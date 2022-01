Czy omikron na pewno jest wariantem covida? Zastanawia się Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke, lider wolnościowego skrzydła Konfederacji i prezes partii KORWiN, nie przejmuje się przewidywaniami dyrektora WHO dotyczącymi skali zaraźliwości omikrona, czyli nowego wariantu koronawirusa.

„Gazeta Wyborcza” udostępniła w swoich mediach społecznościowych artykuł, w którym przytacza słowa dyrektora WHO. Ten stwierdza, że omikronem, czyli najnowszym wariantem koronawirusa, może do marca zarazić się nawet 60 proc. Europejczyków.

Wpis dostrzegł i skomentował Janusz Korwim-Mikke. Legendarny wolnościowiec zdaje się nie być specjalnie przejęty przewidywaniami WHO.

– No, i co z tego? Niech się zarazi 99% – im szybciej się to skończy, tym lepiej. Problem w tym, że nie wiemy, czy po ₀mikronie nie pojawi się jakiś nowy, bardziej śmiercionośny, wariant? – napisał prawicowy poseł na swoim profilu Twitter.

Janusz Korwin-Mikke ma też pytanie do biologów, którzy zajmują się badaniem omikrona. – A w ogóle to mam pytanie do biologów: dlaczego ten ₀mikron uważany jest za wariant CoV-19? – zastanawia się polityk.