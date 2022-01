Francja. Przemoc miejska w portowym Brest trwa już od tygodnia [VIDEO]

W dzielnicy Pontanézen we francuskim mieście Brest trwa od tygodnia miejska guerilla. Wszystko zaczęło się w środę 19 stycznia 2022 roku od zwykłej kontroli policyjnej tożsamości nieopodal miejsca handlu narkotykami. Doszło do awantury, która skutkowała zamieszkami w całej dzielnicy. Miały one konsekwencje dla np. sieci miejskiego transportu publicznego (barykady). W końcu wywołały także reakcję rządu.

Jak się okazało, poszukiwany już trzydziestolatek próbował uciec. Doszło do pościgu, a uciekinier razem z siódemką kolegów włamał się do jednego z mieszkań biorąc za zakładników matkę i jej dwoje dzieci. Po godzinie wszyscy zostali zatrzymani i zabrani do aresztu.

W tym czasie, inni młodzi ludzie z sąsiedztwa zaatakowali policję. Obrzucano ich z okien różnymi przedmiotami, ostrzeliwano fajerwerkami. Dwóch policjantów zostało lekko rannych. Od tego dnia zamieszki powtarzały się codziennie. Następnego dnia podpalono dwa pierwsze samochody.

Gorąco było zwłaszcza w sobotę 22 stycznia. Policję wciągnięto w zasadzkę i ostrzelano z wyrzutni fajerwerków. Efektem zajść były też inne licznie podpalane auta i ataki na pojazdy transportu publicznego. Powodem wzmożenia walk, było postawienie pięciu zatrzymanych przed sądem w piątek 21 stycznia. Ich proces przełożono na 25 lutego, ale trzech z nich dostało sankcję aresztu.

W niedzielę 23 stycznia, pracownicy sieci transportu publicznego zastrajkowali i nie wyjechali na trasy w tej dzielnicy. Ruch wznowiono w poniedziałek, ale tramwaje omijały dwa przystanki w tej dzielnicy – „Europe” i „Pontanézen”.

Lewicowy mer Brestu komunista François Cuillandre jest ostro krytykowany przez opozycję za „politykę strusia” i ideologiczne pobłażanie bandom młodych chuliganów z przedmieść. 24 stycznia zareagowały wreszcie władze państwa. Prefekt Finistère ogłosił powołanie specjalnej brygady policji, dodatkowe siły prewencji i współpracę z firmą transportu miejskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa jej pracowników.

Miejscowy prokurator Camille Miansoni, zapewnia, że „system sprawiedliwości nie da się zastraszyć” i obiecuje ukaranie autorów zasadzek na policjantów.

Famille séquestrée,jouets balancés par les fenêtres,tirs de mortier, #FDO caillassées. Des années que les habitants subissent!

Il est grand temps que les racailles de #Pontanezen soient extirpées de nos quartiers et les délinquants étrangers expulsés! ✈️#Brest #RECONQUETE pic.twitter.com/U2eF6St6WR — Elisabeth LOUVEL ن Ⓩ (@E_Louvel) January 20, 2022

Selon Ouest France, des tensions sont en cours dans le quartier de Pontanézen à Brest suite à une opération de recherche de stupéfiants, huit interpellations et une voiture brûlée. pic.twitter.com/oFKilwk4Xc — Mijorée (@Mijoreeee) January 19, 2022

Źródło: Ouest France