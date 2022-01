Po przewrocie w Burkina Faso będzie rządził Paul-Henri Sandaogo Damiba

Podpułkownik piechoty Paul-Henri Sandaogo Damiba przejął władzę w imieniu wojskowych w Burkina Faso i jest to kolejny kraj, po Mali, Czadzie i Gwinei, który przeżył ostatnio przewrót wojskowy w Afryce.

Tym razem był to rodzaj „rewolucji pałacowej”, „bez rozlewu krwi i przemocy” – zapewnia nowa junta. Media pokazywały jednak pojazdy podziurawione kulami i zakrwawionych ludzi. Dotychczasowy prezydent Roch Marc Christian Kaboré musiał oddać władzę.

Nowy szef państwa ma lat 41, jest absolwentem Ecole Militaire w Paryżu (promocja w 2017 roku). Awansował w wojskowej hierarchii kraju 16 grudnia 2021 roku, zaraz po ataku islamistów na Inatę, gdzie zginęło 53 żołnierzy i ich wyparciu stamtąd. Wcześniej służył w prezydenckim Pułku Bezpieczeństwa, rozwiązanej już gwardii prezydenta Blaise’a Compaoré, byłego szefa państwa obalonego w roku 2015.

Damiba był ostatnio dowódcą III obszaru wojskowego kraju, obejmującego stolicę Wagadugu. Wcześniej dowodził Grupą Szybkiego Reagowania i Bezpieczeństwa na Północy, w Ouahigouya. Przewrotu dokonał w oparciu o żołnierzy sił specjalnych z jednostki o nazwie Cobra.

Paul-Henri Sandaogo Damiba jest autorem książki „Armie Afryki Zachodniej i terroryzm”, opublikowanej w czerwcu 2021 r. Według francuskich mediów ta praca „rzuca światło na osobowość Damiby”. Krytykuje w niej stosowane dotąd środki.

Zamach stanu został przyjęty z pewną nadzieją przez miejscową ludność, która na ulicach wsparła przewrót. Podobne nastroje były widoczne wcześniej w Mali czy Gwinei. „Demokracje” afrykańskie jakoś nie dają sobie rady.

Burkina Faso, dawniej Górna Wolta, ma około 20 milionów ludności i należy do strefy frankofońskiej. 60% wyznaje islam, około 30% ludności to chrześcijanie.

The coup in Burkina Faso is led by Paul-Henri Sandaogo Damiba, a senior infantry officer in the Army.

He’s graduated from Paris military academy. pic.twitter.com/Jg0mjl5BR2

— Conflict Zone (@breaking_bre) January 24, 2022