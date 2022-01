BBC usuwa kolejne „elementy rasistowskie” ze swoich starych programów? Orwell pełną gębą

Poprawianie przeszłości wydawało się pomysłem literackim Orwella, chociaż wzorował się na sowieckiej rzeczywistości. Tam abonenci encyklopedii sami musieli dokonywać jej poprawek, jeśli np. jakiś polityk popadł w niełaskę Stalina. Wydawało się, że to czasy słusznie minione…

Tymczasem okazuje się, że brytyjska BBC będzie nadal cenzurować i poprawiać swoje dawne produkcje w duchu politycznej poprawności. Ofiarą poprawek padnie m.in. John Cleese z Monty Pythona… Kilka scen serialu zostało już wyciętych z „Hotelu Zacisze”.

Jeden z odcinków („Fawlty Towers”) został usunięty z serwisu UKTV, bo jeden z bohaterów wyraża swoje zdziwienie z powodu spotkania lekarza-murzyna. Usunięcie odcinka wywołało dwa lata temu liczne protesty.

BBC „sprząta” jednak dalej i zajmuje się też innymi swoimi starymi programami. Jak podaje dziennik „Le Figaro”, we wtorek 25 stycznia brytyjskie radio postanowiło wyciąć m.in. sekwencje kultowych programów humorystycznych radia.

Na celowniku jest m.in. „I’m Sorry, I’ll Read That Again”, program komediowy radia BBC, który powstał w 1964 r. Był to początek kariery Johna Cleese. Tu też wyleciały sceny, które uznano za… „rasistowskie”.

Serial stracił mocno na humorystyce, ale jest już „poprawny”. „Le Figaro” wyjaśnia, że łupem cenzury padły m.in. uwagi o spódnicach młodych dziewcząt, wygłaszane z akcentem hinduskim, czy uwagi i żarty o Afrykanach i Japończykach…

To całościowa akcja usuwania „rasistowskiego języka i stereotypów”. Według rzecznika BBC tego „oczekiwała zdecydowana większość publiczności”. „Oczyszczanie” archiwów więc trwa.

