Jaki los powinien spotkać Morawieckiego? Polacy podzieleni [SONDAŻ]

Czy Mateusz Morawiecki powinien sprawować funkcję premiera do końca kadencji Prawa i Sprawiedliwości? Polacy są w tej sprawie podzieleni – wynika z sondażu United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM.

Formalnie Prawo i Sprawiedliwość powinno rządzić do 2023 roku. Czy jednak pisowski rząd z niepewną większością dociągnie do końca kadencji? Trudno dziś to stwierdzić – pisowcy pokazali przez ostatnie kilka lat, że będą starali się utrzymać władzę za wszelką cenę.

Mateusz Morawiecki jest drugim premierem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku. Sondażownia zbadała, czy Polacy chcą go dalej widzieć na tym stanowisku.

„Premier Mateusz Morawiecki powinien zostać odwołany ze stanowiska przed końcem obecnej kadencji / końcem rządów PiS” – respondenci zostali poproszeni o odniesienie się do tego stwierdzenia.

Za odwołaniem Morawieckiego z funkcji prezesa Rady Ministrów opowiedziało się 32,6 proc. badanych. 8 proc. stwierdziło natomiast, że „raczej” się zgadza, że Morawiecki powinien odejść.

Zdecydowanie przeciwnych jego usunięciu było 29,6 proc. badanych. 21,7 proc. ankietowanych stwierdziło, że „raczej się nie zgadza” na zdymisjonowanie byłego bankiera. Zdecydować się nie potrafiło 8,1 proc.

Łącznie z twierdzeniem o konieczności odejścia Morawieckiego z rządu nie zgodziło się zatem 51,3 proc. badanych, a za takim scenariuszem opowiedziało się 40,6 proc. respondentów.

Większe poparcie Morawiecki ma wśród mężczyzn – 59 proc. chce widzieć go dalej na stołku premiera. 46 proc. chciałoby, żeby Morawiecki odszedł, a 44 proc. woli, żeby pozostał.

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości były bankier ma ogromne poparcie. 96 proc. respondentów, którzy przyznali się do głosowania na PiS, chce by Morawiecki dalej zarządzał rządem w Warszawie.

