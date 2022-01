Paliwo coraz droższe. Ceny zbliżają się do magicznej bariery

W ostatnich dniach stycznia kierowcy znów płacą więcej za tankowanie benzyny i oleju napędowego – informuje portal e-petrol.pl. Zdaniem analityków jest to związane z rekordowo drogą ropą naftową.

W porównaniu do ostatniego notowania benzyna Pb95 podrożała o 9 groszy i jej litr kosztuje obecnie przeciętnie 5,83 zł. Dziesięciogroszowy wzrost dotyczy też średniej ogólnopolskiej ceny diesla, która wynosi 5,89 zł/l.

Delikatnie potaniał jedynie autogaz, którego cena spadła o 2 grosze do 3,09 zł/l. To wciąż o ok. 70-80 gr więcej, niż kosztował chociażby latem.

”Zmiany zwyżkowe, jakie ponownie zagościły na stacjach, są efektem rekordowo drogiej ropy, której cena w zeszłym tygodniu osiągnęła blisko 90 dolarów za baryłkę – poziom niewidziany na londyńskiej giełdzie od 2014 roku” – podkreśla e-petrol.pl.

Pb95 i olej napędowy są najtańsze w Wielkopolsce, gdzie za ich litr płaci się przeciętnie 5,76 i 5,84 zł. LPG z ceną 3,01 zł/l kosztuje najmniej na Lubelszczyźnie.

Na Mazowszu e-petrol.pl zarejestrował najwyższe ceny benzyny 95-oktanowej – w tej części Polski jej litr oferowany jest na stacjach po 5,88 zł. Na Podlasiu natomiast z ceną 5,92 zł/l najdroższy jest diesel, a w województwie zachodniopomorskim – autogaz, który kosztuje tam 3,15 zł/l.