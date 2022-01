Piecha tłumaczy ustawę o segregacji. Pracownik będzie „MUSIAŁ”, ale „NIEOBOWIĄZKOWO”

Ustawę segregacyjną autorstwa grupy posłów PiS-u zastąpiono nowym projektem. Poseł Bolesław Piecha mówił w „Salonie Politycznym Trójki” o zmianach jakie zaszły w projekcie.

– Wydaje mi się, że w tej sytuacji jaką mamy politycznej, również społecznej dobrze by było ten projekt jednak uchwalić jako ustawę autonomiczną. On mówi o tym, żeby zastąpić, to co jest okazywaniem certyfikatów, testem, ten test będzie musiał wykonywać pracownik, nieobowiązkowo oczywiście, a pracodawca go sprawdzić – powiedział pisowski polityk.

„Musiał”, ale „nieobowiązkowo”? Te słowa się nawzajem wykluczają, więc albo Bolesław Piecha nie zna ich znaczenia, albo coś mu się pomyliło – bo przecież na pewno nie próbuje kręcić…

Dalej polityk mówił o konsekwencjach niewykonania testu. – Jeżeli tego testu nie wykona, a w zakładzie pracy ktoś, kto ma ten test ujemny, zarazi, to niestety pracodawca albo pracownicy będą ponosić konsekwencje tego, że pracownik, że ten który uczestniczy w jakimś życiu edukacyjnym, zakaził się w szkole, w zakładzie pracy, będzie musiał po prostu zapłacić odszkodowanie – powiedział polityk.

Źródło: Polskie Radio