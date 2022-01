Przerażony Prezes Światowego Kongresu Żydów: poziom antysemityzmu w Niemczech jest rekordowo wysoki

Jestem bardzo zaniepokojony tym, co dzieje się w Niemczech. Badanie pokazuje, że poziom antysemityzmu w Niemczech, spośród wszystkich krajów, jest rekordowo wysoki. Co trzeci młody człowiek w wieku poniżej 25 lat ma antysemickie poglądy – powiedział Ronald Lauder, prezes Światowego Kongresu Żydów (WJC) w stacji ZDF.

„Jestem bardzo zaniepokojony tym, co dzieje się dziś w Niemczech. Nasze badanie, zakończone w grudniu, pokazuje, że poziom antysemityzmu w Niemczech, spośród wszystkich krajów, jest rekordowo wysoki. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że co trzeci młody człowiek w wieku poniżej 25 lat ma zasadniczo antysemickie poglądy. I faktem jest, że to jest niebezpieczne, bo to jest następne pokolenie” – stwierdził w rozmowie ze stacją ZDF prezes Światowego Kongresu Żydów, komentując wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie organizacji.

Wyniki badania są, według Laudera, jednocześnie „bardzo zaskakujące” i „nie zaskakujące”. Zaskakujące, że „liczba ta jest tak wysoka, ale nie zaskakujące, ponieważ wiemy, że w niemieckich szkołach niewiele uczy się o Holokauście i o tym, co się wtedy wydarzyło”.

Lauder podkreśla, że „jedną z rzeczy, które odkryliśmy, było to, że dzieci i młodzi ludzie, z którymi rozmawialiśmy, nie wiedzieli, że (w Holocauście) zginęło sześć milionów ludzi. Nie wiedzieli też zbyt wiele o roli, jaką odegrali Niemcy, co jest zdumiewające”.

Kluczowym elementem wpływającym dziś na wzrost antysemityzmu są media społecznościowe, uważa prezes WJC. „Jeśli korzysta się dziś z mediów społecznościowych, panuje tam nieustanna nienawiść wobec Żydów”.

„Antysemici wykorzystali pandemię, by powiedzieć: +Żydzi ją wywołali i czerpią z niej zyski+ (…) Ale ciekawe jest to, że nie ma nikogo, kto by powiedział, że to nieprawda. Spójrzmy na przykład Niemiec: kto zabiera głos i mówi, że to kłamstwo? Kto odważy się ujawnić? Nikt!” – zauważa prezes Światowego Kongresu Żydów.

Do czego może to doprowadzić w przyszłości, np. za dziesięć lat? „W Niemczech, podobnie jak w wielu innych miejscach, ryzykujemy, że ktoś inny może to wykorzystać, wystartować w wyborach i wygrać. Nie, nie sądzę, że będziemy mieli kolejnego Hitlera, ale możemy mieć kolejną osobę, która jest podobnie silna, która wykorzystuje nienawiść, wykorzystuje strach, aby coś zbudować – na tym polega niebezpieczeństwo” – mówi Lauder.

Według badań Światowego Kongresu Żydów, co piąty dorosły Niemiec ma poglądy antysemickie. Wśród osób w wieku od 18 do 29 lat jest to nawet prawie co trzecia osoba. Nienawiść do Żydów w Niemczech osiągnęła alarmujący poziom podczas pandemii koronawirusa: liczne teorie spiskowe wykorzystują antysemickie uprzedzenia i są wyraźnie skierowane przeciwko Żydom. Wiedza Niemców na temat Holokaustu spada: 60 procent nie potrafi poprawnie stwierdzić, że podczas Holokaustu zamordowano 6 milionów Żydów, 71 procent osób w wieku od 18 do 29 lat nie ma obecnie tej podstawowej wiedzy. Jedna piąta wszystkich respondentów przynajmniej raz stwierdziła, że Żydzi mają zbyt duży wpływ w sferze finansów, polityki, mediów czy w konfliktach i wojnach w porównaniu z innymi grupami ludności. Sondaż przeprowadzono w listopadzie wśród 5 tys. osób w Niemczech.

NCzas/PAP