Republikanie chcą zakończenia monarchii. „Not Another 70”

Republikanie, brytyjska organizacja opowiadająca się przeciw monarchii, zapowiedziała, że rozpocznie kampanię na temat zmiany ustroju w okresie poprzedzającym obchody 70-lecia panowania JKM Elżbiety II.

Pałac Buckingham przedstawił już szczegółowe plany czterodniowych obchodów jej Platynowego Jubileuszu.

Grupa Republikanie wykorzystała okazję i chce rozpocząć kampanię „Not Another 70”, by wezwać do likwidacji ustroju monarchicznego.

Ich zdaniem, perspektywa panowania króla Karola nie jest optymistyczna, a w grę wchodzi demokratyczna alternatywa.

Sondaże wskazują, że zdecydowana większość Brytyjczyków popiera monarchię, a sama królowa cieszy się ogromną popularnością. Nie ma jednak tak dużego poparcia dla jej najstarszego syna i następcy tronu – księcia Karola.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Świecie w numerze 03-04 (2022) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.