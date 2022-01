Sośnierz w TVP: Jak pan wierzy w ten sok z gumijagód, to pan sobie wszczepia [VIDEO]

Poseł Dobromir Sośnierz (KORWiN) z wolnościowego skrzydła Konfederacji uciszył redaktora TVP i w 2 minuty wyjaśnił kłamstwa, manipulacje i hipokryzję mainstreamu w mówieniu o szczepieniach i pandemii Covid-19.

– Z przerażeniem słucham panów dyskusji szczerze mówiąc. Już od pana redaktora zaczynając, który po prostu zaczyna od umoralniania wszystkich, że to nieodpowiedzialne, jeśli oni się nie szczepią, bo pan redaktor już wie lepiej, co jest dobre dla wszystkich – powiedział Dobromir Sośnierz.

– I ten mentorski to doprowadził was do tego, do czego was doprowadził, tak? I w ogóle nie wyciągacie wniosków, boście najpierw opowiadali wszystkim – i politycy, i dziennikarze – że te szczepionki zakończą pandemię – przypomniał wolnościowiec. – Zakończyły? Nie zakończyły.

– Opowiadaliście ludziom, że jak będą nosili maski, to się nie zarażą. I się zarażali – kontynuuje korwinista.

– To się nie dziwcie, że wam nie wierzą, bo opowiadacie takie kocopoły nie wiadomo skąd wyjęte. W którym kraju na świecie, łącznie z tymi, gdzie dziewięćdziesiąt parę procent ludzi jest wyszczepionych, te szczepienia zatrzymały kolejną falę? – pytał Sośnierz.

– W żadnym nie zatrzymały. To po co opowiadacie takie bzdury, że to od tego zależy? – dopytuje wolnościowiec.

– Oczywiście ci, którzy się zaszczepią przechodzą tę chorobę łagodniej. Tyle. Więc jeśli ktoś chce przejść łagodniej, to się zaszczepi – dodał.

– Zamiast tego nachalnego szczucia na tych ludzi, którzy się nie szczepią, zamiast tych prób przymuszania tych, którzy się nie chcą szczepić po raz kolejny do czegoś, czego nie chcą robić tak, jak tu pan Wolski przed chwilą mówił. Ten pan z Lewicy, która przecież mówiła: „moje ciało, moja sprawa”, a ten pan przecież chce mnie przymusowo zaszczepić – zauważył hipokryzję lewicowców Sośnierz.

– Ten pan chce mnie zmusić do tego, żeby w moje ciało wkłuć się jakąś igłą i coś mi tam wstrzykiwać – jakieś swoje preparaty, swoje eliksiry. Jak pan wierzy w ten sok z gumijagód, to pan sobie wszczepia, ale pan daj spokój tym, którzy nie chcą, albo nie mogą, albo mają jakiekolwiek inne powody, żeby po prostu tego nie przyjmować – kontynuował wolnościowiec.

– W niczym nie chroni to pana, bo ci zaszczepieni również zarażają, ci zaszczepieni również chorują, i również zarażają – przypomniał korwinista. – W związku z tym demagogia zrzucania nieskuteczności tych szczepień teraz na tych, którzy zaszczepić się nie chcą, jest odwracaniem kota ogonem, jest szukaniem kozła ofiarnego dla waszej totalnej porażki, boście od początku gadali bzdury, że szczepionki zatrzymają, a nie zatrzymały, i teraz próbujecie wystawić rachunek osobom kompletnie niewinnym.