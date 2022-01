Szokująca interwencja policji. Funkcjonariusz bije 14-latkę w twarz i siłą zakłada maskę [VIDEO]

Szokujące nagranie z policyjnej interwencji obiegło sieć internetową. Widać na nim, jak funkcjonariusz bije 14-latkę po twarzy i próbuje siłą naciągnąć maskę. Służby apelują, by nie wyciągać pochopnych wniosków z filmu.

Do zdarzenia, które zbulwersowało opinię publiczną, doszło w belgijskiej miejscowości Ooostende.

Na nagraniu widać, jak dwóch funkcjonariuszy nie potrafi okiełznać 14-letniej dziewczyny.

Nastolatka została powalona na ziemię, ale policjanci wciąż nie potrafili założyć 14-latce kajdanek. W parterowej szamotaninie jeden z funkcjonariuszy nagle uderzył dziewczynę w twarz, a następnie próbował jej siłą naciągnąć maskę.

Film z interwencji rozszedł się po internecie z prędkością błyskawicy. Z zachowania swoich podwładnych musiał tłumaczyć się szef policji w Oostende, Philip Caestecker.

Zaapelował, by nie wyciągać pochopnych wniosków z krótkiego nagrania. Stwierdził także, że interwencja wobec nastolatki rozpoczęła się dwie godziny wcześniej, ale dziewczyna zdołała uciec policjantom. Gdy dorwali ją po raz kolejny, wydarzyło się to, co wszyscy mogą zobaczyć.

Caestecker nie chciał powiedzieć, co było przedmiotem interwencji. Zaznaczył, że podczas szarpaniny na glebie 14-latka opluła (lub próbowała opluć) policjanta i stąd jego reakcja. Tłumaczył, że policjanci czasami muszą reagować instynktownie, wobec obywateli niewykonujących poleceń niekiedy muszą używać siły.

Nie chciał jednoznacznie ocenić, czy zachowanie funkcjonariusza było właściwie. Jak zapowiedział, to wyjaśni osobne postępowanie, a do analizy zostaną wykorzystane dodatkowo nagrania z kamer umieszczonych na mundurze policjantów.

Policja zapewniła, że dziewczyna nie wniosła skarg, nie ma żadnych obrażeń, a po przesłuchaniu na komisariacie została odwieziona do domu.

Nagranie z interwencji do obejrzenia poniżej.