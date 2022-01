Ukraina. Pięciu żołnierzy zastrzelonych. Napastnik zatrzymany po kilku godzinach [FOTO]

Żołnierz otworzył ogień podczas wydawania broni funkcjonariuszom na terenie zakładów rakietowych „Jużmasz” w mieście Dniepr.

Z nieznanych przyczyn zastrzelił z kałasznikowa pięciu żołnierzy Gwardii Narodowej i ranił kolejnych pięciu.

Napastnikiem był urodzony w 2001 roku Artemij Riabczuk. Żołnierz Gwardii Narodowej zbiegł po zastrzeleniu pięciu innych żołnierzy.

Służby rozpoczęły poszukiwania, całe miasto postawiono w stan gotowości. Według komunikatów, żołnierz miał być uzbrojony w karabin maszynowy oraz ok. 200 nabojów.

Po około pięciu godzinach od zdarzenia został zatrzymany na północ od miasta Dniepr. Nie wiadomo, jaki był motyw działania 21-letniego żołnierza Gwardii Narodowej.

– Po pierwsze, śledztwo mierzy się z pytaniem – co było motywem popełnienia tak strasznej zbrodni? Jest pytanie czy żołnierz był poddany presji psychicznej, to będzie sprawdzane – zapowiedział wiceszef MSW Ukrainy, Anton Geraszczenko.

Wiceminister zapowiedział, że żołnierzowi zostanie wymierzona „najwyższa możliwa kara”.

Śledczy sprawdzą też w jaki sposób żołnierz przeszedł badania lekarskie, na podstawie której dopuszczono go do kontaktu z bronią.

According to official of State Bureau of Investigations suspect himself asked a woman on the street to call police, when police appeared he has surrendered without resistance.

2 wounded in hospitals in grave condition, including 22yo National Guard servicewoman with 3 gunshots pic.twitter.com/gLGcUPohp4

