„Angielska” tolerancja. Murzyn bije starych Żydów [VIDEO]

Jakiś dość rosły afrykański „uchodźca” atakuje i bije dwóch starszych Żydów. Zamaskowany (tu przydają się przepisy sanitarne) czuje się dość bezkarny.

Wpadł jednak w oko kamery przemysłowej. Sprawca został podobno zatrzymany.

#HateCrime #Antisemitism #Horrific | 2 Jewish men #Attacked

Cadoxton Avenue #N15

The brutal, unprovoked attack saw the victims knocked to the floor by vicious punches to the head@Shomrim located the suspect through #CCTV enquiries #Arrested by @MPSHaringey

CAD 7284 26/01 pic.twitter.com/rCXrFITVAI

— Shomrim (Stamford Hill) (@Shomrim) January 27, 2022