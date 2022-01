Liczba migrantów ubiegających się o azyl w Europie ciągle rośnie, także za przyczyną szlaku przez Białoruś

Liczba wniosków o azyl w 27 krajach oraz w Szwajcarii i Norwegii w listopadzie 2021 rosła i zbliżyła się rekordu z września. Padła wówczas najwyższa liczba migrantów od czasu kryzysu masowej imigracji z 2016 r.

Dane za listopad 2021 podała w piątek 27 stycznia Europejska Agencja ds. Azylu (EUAA). Prym wśród wnioskodawców wiedli Afgańczycy i Syryjczycy.

W sumie złożono 71 400 podań o azyl, czyli o 9% więcej niż w październiku. W „rekordowym” wrześniu 2021 było nie wiele więcej, bo 71 930 wniosków.

Przodują przybysze z Afganistanu, co po odzyskaniu tam władzy przez talibów specjalnie nie dziwi (ok. 13 tys.), a za nimi są Syryjczycy (11 500). To największa liczba „uchodźców” z Syrii od 2016 r.

Utrapieniem są osoby nieletnie, które przybywają do Europy bez rodzin. W przypadku Afgańczyków małoletni bez opieki stanowili około połowę wszystkich wniosków (3200).

Na trzecim miejscu azylowego podium w UE są Irakijczycy (4300 podań, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z październikiem). W tym przypadku wzrost liczby Irakijczyków tłumaczy nowy szlak imigracji z Białorusi.

Poza tym, wrasta również liczba wniosków składanych przez Wenezuelczyków (3300), Pakistańczyków (2800) i Kolumbijczyków (2500). Wskaźnik akceptacji wniosków i nadanie statusu uchodźcy lub tzw. ochrony uzupełniającej, wynosił w listopadzie 40% rozpatrywanych podań (41% we wrześniu). Też był jednym z najwyższych od 19 miesięcy. Azyl łatwo uzyskiwali zwłaszcza Afgańczycy (92%), a za nimi Syryjczycy (91%).

