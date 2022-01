Tysiące ludzi uciekło z Europy przed sanitarną tyranią. Wybrali kraj w Ameryce Południowej

Kilka tysięcy obywateli państw Europy przeciwnych obowiązkowym szczepieniom przeciw Covid-19 oraz sanitarnej polityce sprowadziło się do Paragwaju w okresie pandemii, aby w tym południowoamerykańskim kraju rozpocząć nowe życie. Według lokalnych mediów wśród przybyłych dominują obywatele państw niemieckojęzycznych.

Jak odnotował wydawany w Asuncion, stolicy Paragwaju, dziennik “Hoy”, a także portal Ultima Hora, przeciwnicy covidowej polityki państw tzw. Zachodu rozpoczęli już tworzenie wsi w kilku miejscach tego kraju. Wskazały, że w gronie przybyszów przeważają obywatele Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii.

Według paragwajskich mediów największą wsią zamieszkaną przez uciekających przed sanitarną tyranią jest Paraiso Verde. Napłynęło do niej około 3000 Europejczyków.

Z dostępnych w internecie filmów publikowanych wynika, że w Paraiso Verde osadnicy żyją głównie z uprawy roli i hodowli bydła. Niektórzy wynajmują też kwatery turystom.

Paragwajscy komentatorzy wskazują, że dzięki niespodziewanemu napływowi Europejczyków pracę przy budowie ich domów oraz pomocy w miejscowych gospodarstwach rolnych zyskało ponad pół tysiąca członków lokalnej populacji.

Portal Ultima Hora wskazuje, że przybywający do Paragwaju z całymi rodzinami Europejczycy kierują się głównie do departamentu Caazapa, w południowej części kraju, jednego z najbiedniejszych.

Odnotowuje, że poza niechęcią do szczepionek przeciwko Covid-19 i restrykcjom przeciwepidemicznym nowi osadnicy mają też awersję do socjalizmu i technologii 5G, a także wychowują swoje dzieci, ograniczając im do minimum kontakt z multimediami.