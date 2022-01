Zaatakowany kościół, kościelny związany i pobity, sprofanowane hostie

Kościół znajdujący się w pakistańskiej prowincji Pendżab został zdewastowany w niedzielę 23 stycznia. Czterech mężczyzn zaatakowało kościelnego, którego związali i pobili. Napastnicy rozrzucili następnie hostie po podłodze i poprzewrcali sprzęty liturgiczne.

Profanacja dotyczyła kościoła Saint-Camille de Lellis d’Okara, o czym informuje obecnie serwis Aleteia. To kolejny przykład wzrostu nienawiści wobec chrześcijan na świecie i aktów ich prześladowań.

Zakrystian Allahditta Masih opowiedział o napaści serwisowi AsiaNews. Doszło do niej w niedzielę około godziny 22:30. Czterech uzbrojonych mężczyzn zagroziło zastrzeleniem kościelnego. Póxniej go związali i pobili, a dalej przystąpili do profanacji świątyni.

Miejscowy proboszcz ks. Khalid Rasheed Asi potępił akt wandalizmu i wezwał wiernych do zachowania spokoju i modlitwy. Policja pakistańska obiecuje dokładne śledztwo i zatrzymanie sprawców.

Chrześcijanie stanowią zaledwie 1,27% populacji Pakistanu, czyli 2,64 miliona wśród populacji kraju liczącej 208 milionów. Często są obiektem oskarżeń o rzekome „bluźnierstwa”. Są także dyskryminowani w szkołach, przy zakupie domu, a nawet na rynku pracy. Kościoły są również częstym celem profanacji.

Na świecie w więzieniach za wiarę przebywa obecnie 6175 chrześcijan. Połowa z nich jest przetrzymywana w Indiach, Pakistanie i Chinach.

Źródło: Valeurs