COVIDOWY AMOK. Niezaszczepieni nie mogą wejść do autobusu, kina czy kawiarni

We Włoszech niezaszczepieni nie mogą wejść do autobusu, kina czy kawiarni. Nie pomoże im nawet negatywny wynik wymazu.

To efekt wprowadzonych w grudniu przepisów. Także ci, którzy uzyskali certyfikat na podstawie testu antygenowego lub molekularnego, zostają praktycznie wyłączeni z życia publicznego.

Niezaszczepieni mieszkańcy Włoch nie mogą też brać udziału w ślubach czy pogrzebach.

Super green pass, a więc certyfikat poświadczający przyjęcie szczepionki lub wyzdrowienie z COVID w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, będzie obowiązywał co najmniej do końca marca, kiedy to ma upłynąć zatwierdzony przez parlament termin stanu wyjątkowego.

Zwykła zielona przepustka na razie pozwala na chodzenie do pracy, a niezaszczepieni będą musieli, jak dotąd, przedstawiać aktualny negatywny wynik wymazu antygenowego (ważny przez 48 godzin) lub molekularnego (72 godziny).

Od 15 lutego zacznie obowiązywać nakaz szczepienia osób w wieku powyżej 50 lat.

Bez certyfikatu przyjęcia zastrzyku osoby, które ukończyły 50 lat, nie będą mogły iść do pracy – i grozi im utrata wypłaty. Jedynymi miejscami publicznymi, do których mogą wejść osoby nieposiadające żadnego certyfikatu, pozostały apteki, sklepy spożywcze i supermarkety.

